Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, motosiklet kullanıcılarına yönelik yeni vaatlerini açıkladı. Özdağ, gençler tarafından satın alınacak 125 cc motor gücüne kadar olan ilk motosikletten ve güvenlik ekipmanlarından KDV ile ÖTV’nin kaldırılacağını belirtti.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, motosiklet kullanımını kolaylaştırmaya yönelik çeşitli düzenlemeler yapacaklarını ifade etti.

“HER GENÇ BİR KEZ KDV VE ÖTV ÖDEMEDEN MOTOSİKLET SAHİBİ OLABİLECEK”

Ümit Özdağ açıklamasında gençlere yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili gençler, size Zafer sözü. Zafer Partisi iktidarında her genç bir kez KDV ve ÖTV ödemeden motosiklet sahibi olabilecek. Motosikleti kullanmak için giymek zorunda olduğu koruyucu elbiseler ve başlık da KDV ve ÖTV’siz olacak.”

Özdağ, gençlerin daha kolay ulaşım sağlamasını hedeflediklerini belirterek, “Biz gençlerimizin mobilize olmasını istiyoruz” dedi.

MOTOSİKLET KULLANICILARI İÇİN YENİ DÜZENLEME MESAJI

Motosiklet kullanıcılarına yönelik çalışmalar yapacaklarını belirten Özdağ, yalnızca vergi düzenlemesiyle sınırlı kalmayacaklarını söyledi.

Özdağ’ın açıkladığı başlıklar arasında şunlar yer aldı:

Motorcu dostu bariyerlerin artırılması

Aksesuar ve modifikasyon kurallarının netleştirilmesi

Emniyet şeridi kullanım kurallarının düzenlenmesi

Motosiklet park alanlarının çoğaltılması

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin düşürülmesi

Özdağ, açıklamasının sonunda motosiklet kullanıcılarına “Güvenli ve keyifli sürüşler diliyorum” mesajını verdi.

Ümit Özdağ'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle

"Sevgili gençler, 125 cc motor gücüne kadar olan ilk motorsikletinizden ve koruyucu elbise ve kaskınızdan KDV ve ÖTV’yi kaldıracağız. Ancak hepsi bu değil. 1. Motorcu dostu bariyerlerin sayısının arttıracağız., 2. Aksesuar ve modifikasyon kurallarının netleştirilmesi, 3. Emniyet Şeridi kullanım kurallarını netleştireceğiz 4. Motosiklet park alanlarının arttıracağız. 5. Köprü ve Otoyol geçişlerindeki yüksek fiyatları indireceğiz Güvenli ve keyifli sürüşler diliyorum."