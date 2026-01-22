Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Özdağ, ekonomik krizin günlük hayata yansımalarını yerinde gözlemledi.

Ziyaretine ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, pazar tezgâhlarında yaşanan tabloya dikkat çekti. Alım gücünün ciddi biçimde düştüğünü belirten Özdağ, “Boş pazar torbalarını, bakılıp alınamayan ürünleri hem esnafımızla hem de vatandaşlarımızla konuştuk. Pazarcı, alamayan vatandaşa üzülüyor; vatandaş ise bu krizi nasıl aşacağını düşünüyor” ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştiren Özdağ, Zafer Partisi olarak bu düzene karşı mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Söz veriyoruz; Türkiye’yi bu soygun düzeninden kurtaracağız” dedi.