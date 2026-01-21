Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bayrampaşa’daki programının ardından yaptığı açıklamada Silivri Cezaevi, olası İstanbul depremi ve Kanal İstanbul projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Silivri’de kaldığı dönemde depremi de yaşadığını anlatan Özdağ, cezaevinin fiziksel olarak sağlam olduğunu ancak asıl “yıkıcı depremin” seçimlerden sonra yaşanacağını savundu. Özdağ, hukuk devletine dönüşle birlikte haksız tutuklamaların sona ereceğini ve tutukluların serbest bırakılacağını ifade etti.

İstanbul’un depreme en kötü senaryoya göre hazırlanması gerektiğini vurgulayan Özdağ, 6’nın üzerindeki bir depremin artık ihtimal değil gerçekçi bir risk olduğunu söyledi.

"Kanal İstanbul Projesini durduracağız"

Özdağ, Kanal İstanbul projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Geceleri 19, gündüzleri 21 milyon kişinin yaşadığı bu kentte şimdi bir de 2,5 milyon nüfusu Kanal İstanbul etrafına, çoğu yabancı, ekleme projesi. Kanal İstanbul inşa edildiği zaman Marmara Denizi'nin bir bataklığa dönüşeceği sabit biz söylemiyoruz bunu, bilim insanları söylüyor. Biyologlar söylüyor. Jeologlar söylüyor. Çünkü Kanal İstanbul'un derinliği İstanbul Boğazı'nda olduğu gibi Karadeniz'le Marmara arasında alt ve üst akıntı olmasını engelleyecek sadece üst akıntı olacak, bu da Marmara Denizi'ni hızla kirleten bir kirli su akışını beraberinde getirecek. Sadece bu mu? Balkanlardan gelen yeraltı sularının siz beton bir bariyerle İstanbul'la Trakya'yı ayırdığınız zaman İstanbul'a geçmesini engelleyecek ve bir süre sonra burada yeraltı suları kuruduğu zaman tuzlu su bu alanı denizlerden dolduracak ve geriye kalan ada, kurak bir alana dönüşecek. Neresinden bakarsanız bakın, kabul edilebilir değil. Yani İstanbul'un deprem dışında, organize suç örgütleri dışında karşı karşıya olduğu 3. büyük tehdit Kanal İstanbul tehdididir. Tehdittir Kanal İstanbul. Biz Kanal İstanbul Projesini durduracağız. Oradan arazi satın alanlara da bir müjdemiz var. O arazide küçükbaş hayvan yetiştirebilirler. Çadır da kurabilirler. Tavuk da yetiştirebilir, yumurtacılık yapabilirler satın alırız."