CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Osmangazi Köprüsü üzerinden Hazine’ye yüklenen garanti ödemelerine dikkat çekti. Yavuzyılmaz, köprünün yapım maliyetinin 1 milyar 480 milyon dolar olmasına karşın, kamu bütçesinden şirkete ödenen ve ödenecek tutarın katlanarak arttığını söyledi.

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı verilere göre, köprünün açıldığı 2016’dan 2025’e kadar Hazine tarafından şirkete yapılan garanti ödemeleri toplamda yaklaşık 5 milyar 15 milyon doları buldu. 2026’dan, köprünün kamuya devredileceği 2035 yılına kadar ise en az 5 milyar 314 milyon dolar daha ödeme yapılması öngörülüyor.

Bu tabloyla birlikte toplam garanti yükünün 10 milyar 329 milyon dolara ulaştığını belirten Yavuzyılmaz, köprünün maliyetiyle arasındaki 8 milyar 849 milyon dolarlık farkın kamu zararı olduğunu vurguladı. Yavuzyılmaz, “Bu farkla 6 adet Osmangazi Köprüsü daha yapmak mümkündü” dedi.

Araç geçse de geçmese de hazine ödüyor

Sözleşme detaylarına da değinen Yavuzyılmaz, köprü için şirkete araç başına 35 dolar + KDV garanti verildiğini, bu rakamın ABD enflasyonuna endeksli olarak her yıl artırıldığını aktardı. Buna göre 2026’da garanti edilen geçiş bedelinin KDV dahil 56,5 dolar, yani yaklaşık 2 bin 430 TL olacağı belirtildi.

Sürücülerin ödediği geçiş ücretinin bu tutarın çok altında kaldığını söyleyen Yavuzyılmaz, aradaki farkın Hazine tarafından kapatıldığını ifade etti. “Araç geçiş garantisi tutmazsa ücretin tamamı, tutarsa da yaklaşık yüzde 60’ı Hazine’den ödeniyor. Bu, garantili bir soygun düzenidir” değerlendirmesinde bulundu.

Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan bu tür projelerin kamu kaynaklarını ağır bir yük altına soktuğunu ve sözleşmelerin kamu yararı gözetilmeden hazırlandığını savundu.