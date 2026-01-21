Nevşehir’de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde JAKEM Komutanlığı önünde meydana geldi.

Alkollü olduğu belirlenen Ahmet Ö. yönetimindeki kamyonet, hatalı sollama sırasında önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet kaldırımdan geçerek duvara çarpıp devrildi. Kazada kamyonet sürücüsüyle birlikte araçtaki iki kişi ve otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü önce sürücünün kendisi olmadığını iddia etti. Polis ekiplerinin “Sürücü sensin” demesi üzerine durumu kabul eden şahıs, ambulansa binmemek için direndi. Sağlık ekiplerinden sigarasını yakmak için çakmak isteyen sürücünün, “İki fırt çekmeden gidemem” sözleri dikkat çekti.

Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.