Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, haftalık basın toplantısı açıklamasını gerçekleştirdi. Gündeme dair sorulara Özdağ yanıt verdi.

'KLAVYEDEN VATANSEVERLİK YAPANLARIN VATANSEVERLİK ÖĞRETMEYE HAKLARI YOKTUR'

Hatay’da AK Partili Hüseyin Yayman'la birlikte yürüyüşe katıldığı fotoğrafa dair ‘siyasi birliktelik’ şeklinde yorumlar yapılmasına Ümit Özdağ sert çıktı.

Özdağ, fotoğraflara dair gelen yorumlara şu ifadeleri kullandı:

“Bu kareyi çekip, bunu bir siyasi birliktelik olarak göstermek zavallılıktır! Muhalif gibi görülüp gerçek milli muhalefeti her fırsatta arkadan bıçaklamayı alışkanlık haline getirmiş olanların gerçek karakterlerini ve yapılarını biliyorum. Klavyeden vatanseverlik yapanların; Öcalan’la yapılan pazarlıklardan dolayı 5 ay hapiste yatan Ümit Özdağ’a vatanseverlik öğretmeye, PKK ile mücadele öğretmeye hakları ve hadleri yoktur.”

İKTİDAR PARTİSİNE GİTMEK, ONUR KAZANDIRMAZ

Muhalif belediye başkanlarının partilerinden istifa ederek AKP’ye katılmasına dair de konuşan Özdağ, "67 belediye başkanı partilerinden istifa ederek AKP'ye katılmışlar. Bu başkanların o koltuklarda oturma nedeni; halkın, iktidara olan öfkesi. Bu öfkelerini oya çevirip makama geldikten sonra iktidar partisine gitmek, hiçbir belediye başkanına onur kazandırmaz” dedi.

Erken seçim için de konuşan Özdağ, “7 Kasım 2027'den önce seçim beklemiyoruz!” yanıtını verdi.