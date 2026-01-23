Çorum’da meydana gelen iş kazası can aldı. Merkez ilçeye bağlı Değirmendere köyünde yaşayan 40 yaşındaki İlyas Bilgin, hayvanlar için yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü.

Bir süre eşinden haber alamayan Bilgin’in eşi, samanlığa gittiğinde acı manzarayla karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Bilgin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bilgin’in cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.