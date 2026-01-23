Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla, Bilecik ve Yalova il emniyet müdürleri görevden alındı. Atama kapsamında Yılmaz Delen, Niğde İl Emniyet Müdürü görevinden Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Yalova’da IŞİD mensuplarıyla yaşanan çatışmada üç polisin şehit olmasının ardından, kentte üst düzey görev değişiklikleri gündeme gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda valinin merkeze çekilmesinin ardından, son kararla birlikte il emniyet müdürlüğünde de görev değişimine gidilmiş oldu.