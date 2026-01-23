En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesini öngören kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi. Açlık sınırının 2025 yılında 29 bin tl olarak belirlenmesine rağmen en düşük emekli maaşının bu sınırında altında kalmasına ana muhalefetten sert tepki geldi.

Genel Kurul toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Lideri Özgür Özel, bu mücadelenin artık Meclis evresinin bittiğini Anayasa Mahkemesi evresi olacağını aktardı. Özel," Esas mücadele artık sokaklardadır, emeklilerin yaşadığı her yerdedir" diyerek örgütü ile beraber sahada mücadele edileceğinin mesajını verdi.

'Anayasa Mahkemesine götüreceğiz'

Özel, düzenlemenin insanca yaşama ilkesine, adalete, hukuk devletine, sağlık hakkına neredeyse Anayasa'nın bütün maddelerine aykırılık eden vicdansız bir kanun olduğunu dile getirdi.

Özel, "Eğer devlet bir asgari ücret belirliyorsa, bu ücretin altında işçi çalıştırmak da suç ise, o zaman sen devlet olarak emekli vatandaşına asgari ücretin altında maaş veremezsin" açıklamasında bulundu.