Szymanski'nin veda mesajının ardından Fenerbahçe Rennes ile anlaşmaya varıldığını duyurarak Polonyalı yıldızın ayrılığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Szymanski'ye emeklerinden dolayı teşekkür edilirken sonraki kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

Teşekkürler Sebastian Szymanski Futbolcumuz Sebastian Szymanski’nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski’ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.