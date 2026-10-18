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Kaynak: Haber Merkezi

Ambalaj sektöründe yeni bir satın alma gerçekleşti. Gözde Girişim Sermayesinin bağlı ortaklığı Polinas Plastik Sanayii ve Ticaret A.Ş., İmaj Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çoğunluk hissesini devraldı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yüzde 67’lik payı için 4 milyon 20 bin euro ödendi.

Hisse devri, taraflar arasında imzalanan Hisse Satım ve Alım Sözleşmesi’ndeki kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlandı. Böylece Polinas Plastik, İmaj Ambalajın hakim hissedarı oldu. İşlem ilk olarak 16 Ekim 2026’da Patronlar Dünyası tarafından duyurulmuştu.

SATIN ALMA AÇIKLAMASI NEDEN ERTELENDİ?

Gözde Girişimin KAP bildiriminde, satın alma görüşmelerine ilişkin açıklamanın daha önce ertelendiği de belirtildi. Erteleme kararının; şirketin ve bağlı ortaklığının meşru çıkarlarının korunması, yatırımcıların yanıltılması riskinin önlenmesi ve müzakerelerin olumsuz etkilenmemesi amacıyla alındığı aktarıldı.

Açıklamada, kararın Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında verildiği kaydedildi. Hisse devrinin tamamlanmasıyla erteleme gerekçelerinin ortadan kalktığı ve işlemin kamuoyuna duyurulduğu bildirildi.

30’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Gebze’deki tesisinde 250’den fazla kişiyi istihdam eden İmaj Ambalaj, gıda ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerine yönelik baskılı esnek ambalaj üretiyor. Şirketin 30’dan fazla ülkeye ihracat yaptığı ve yıllık cirosunun yaklaşık 40 milyon euro düzeyinde olduğu belirtiliyor.

Satın almayla birlikte Polinas Plastik, İmaj Ambalajın üretim ve ihracat faaliyetlerini de bünyesine katmış oldu.