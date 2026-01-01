Rusya-Ukrayna savaşı yeni yılda da devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki kafeye mühimmatlarla doldurulmuş insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Yaşanan saldırıda 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ukrayna, Rusya'ya dronlarla saldırdı: 20'den fazla kişi hayatını kaybetti
Rusların kontrolündeki Herson bölgesinde bir kafe ve otele İHA'larla saldırı düzenledi.
Kaynak: AA
