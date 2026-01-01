Türk magazin tarihinin en çok konuşulan ilişkilerinden biri, hiç şüphesiz "İmparator" lakaplı İbrahim Tatlıses ile ünlü oryantal dansçı Asena arasındaki aşktı.
Asena İbrahim Tatlıses defteri yeniden açıldı: Silahlı saldırı, gözyaşı ve affediş
Ünlü oryantal dansçı Asena 22 yıl sonra eski sevgilisi İbrahim Tatlıses ile barıştı. Yıllar sonra yılbaşı programında buluşan ikili, duygusal anlar yaşadı. Yaklaşık dört yıl süren bu aşk, kıskançlık krizleri, şiddet iddiaları ve dramatik bir silahlı saldırı ile son bulmuştu.
1990'lı yılların sonlarında başlayan bu ilişki, tutkulu başlangıcıyla olduğu kadar olaylı ayrılığıyla da yıllarca magazin sayfalarında yer aldı.
SİLAHLI SALDIRI İLE SON BULMUŞTU
Yaklaşık dört yıl süren bu aşk, kıskançlık krizleri, şiddet iddiaları ve dramatik bir silahlı saldırı ile son bulmuştu.
22 YILLIK KÜSLÜK İBO SHOW’UN PROGRAMINDA BİTTİ
Tam 22 yıl süren küslük, 2025 yılbaşı özel "İbo Show" programında duygusal bir buluşmayla sona erdi ve milyonları ekrana kilitleyen anlar yaşandı.
DANSLARIYLA İZLEYİCİLERİNİ BÜYÜLÜYORDU
Her şey, Asena'nın (gerçek adı Onur Çakmak) kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde başladı. 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında Türkiye'nin en popüler oryantallerinden biri olan Asena, danslarıyla izleyicileri büyüleyen bir isimdi.
SAHNEYE ÇIKIŞIYLA HER ŞEY DEĞİŞTİ
İbrahim Tatlıses'in sunduğu "İbo Show" programında sahne almaya başlamasıyla yolları kesişti. Tatlıses, o dönemde uzun süreli ilişkisi Derya Tuna ile birlikteydi. Ama Asena'nın sahneye çıkışı her şeyi değiştirdi.
İkili arasında kısa sürede iş ilişkisi aşka dönüştü. İkili, "Haydi Söyle", "Sabır" ve "Mavi Mavi" gibi Tatlıses şarkılarında birlikte sahne aldı; Asena'nın dansları, Tatlıses'in güçlü sesiyle birleşince unutulmaz performanslar ortaya çıktı.
İlişki başlangıçta gizli tutulmaya çalışılsa da magazin basınından kaçamamıştı. Tatlıses'in Derya Tuna'dan ayrılmasına neden olan bu aşk, kamuoyunda büyük ilgi görmüştü.
KISKANÇLIK YÜZÜNDEN SAHNELERİ BIRAKTI
Büyük ilgi gören bu fırtınalı aşkta zamanla çatlaklar belirmeye başladı. Asena, Tatlıses'in aşırı kıskançlığını ve sahiplenici tavrını eleştirdi. "Beni sevdi ama sahiplenmekle karıştırdı" diyen Asena, sahneleri bırakmak zorunda kaldığını, baskı altında hissettiğini anlattı.
İLİŞKİ PSİKOLOJİK ŞİDDET BOYUTUNA ULAŞTI
İddialara göre ilişki, fiziksel ve psikolojik şiddet boyutuna ulaştı. Tatlıses bu suçlamaları hep reddetti.
AYŞEGÜL YILDIZ İLE YAKINLAŞMA İPLERİ KOPARDI
2003 yılında Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile yakınlaşması ile ipleri tamamen kopardı. Ünlü oryantal Asena, kameralar karşısında "Ben kimseye köle değilim" diyerek ilişkiyi bitirdiğini açıkladı.
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Ayrılığın ardından Asena 2003 yılında silahlı saldırıya uğradı. Ünlü oryantal bacağından yaralandı. Bu olay, magazin gündemini altüst etti.
ASENA TATLISES’İ AZMETTİRMEKLE SUÇLADI
Asena, Tatlıses'i azmettirmekle ima etti, ancak Tatlıses iddiaları şiddetle yalanladı. Hukuki süreçler uzadı, karşılıklı açıklamalar havada uçuştu ve ikili tamamen yollarını ayırdı.
TATLISES AYŞEGÜL YILDIZ İLE EVLENDİ
Yıllar geçti, hayatlar değişti. Tatlıses, 2011'de Ayşegül Yıldız ile evlendi (2013'te boşandı) ve Elif Ada adlı bir kızı oldu. Asena ise 2017'de Hasan Dere ile evlendi, bu evlilik Ekim 2025'te bitti.
BOŞANDIKTAN SONRA SAHNELERE DÖNDÜ
Asena, boşanmanın ardından sahnelere geri döndü. Ve işte o tarihi an: 31 Aralık 2025'te "İbo Show Yılbaşı Özel" programında yaşandı.
KARŞISINDA GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Asena çıktı ve dans etmeye başladı. Tatlıses, eski aşkını karşısında görünce şoke oldu. Tatlıses programda gözyaşlarına hakim olamadı. "O zamanlar Asena’yı çok aradım, ama ulaşamadım" diyerek duygularını döktü.
Asena ise "Her şey zamanında güzel. 25 yıl sonra bir araya geldik" sözleriyle karşılık verdi. İkili sarıldı, geçmişin yaraları sanki kapanır gibi oldu. Stüdyodaki konuklar ve izleyiciler, bu duygusal barışmaya tanıklık etti.
Bu buluşma, sadece bir program sürprizi değil; yılların birikmiş kırgınlıklarının sona ermesiydi. Tatlıses ve Asena'nın hikayesi, aşkın, kıskançlığın, güç dinamiklerinin ve affetmenin bir özetiydi.
YILIN BARIŞMASI OLARAK YORUMLANDI
Magazin dünyasında "yılın barışması" olarak yorumlanan bu an, nostaljiyi ve duygusallığı bir araya getirdi.