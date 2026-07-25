Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetler bürosunun çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek zamanaşımına uğramamış 680 civarında dosyanın incelendiğini açıkladı.

Gürlek, 28 faili meçhulün aydınlatıldığını, Uğur Mumcu, Çetin Emeç ve Bahriye Üçok dosyalarının da masada olduğunu söyledi.

Akın Gürlek TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gürlek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA FETÖ İZİ VAR"

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında deliller FETÖ tarafından bu işin yapıldığı yönünde. Yazıcıoğlu, FETÖ’nün hedefindeydi. FETÖ organizasyonuyla cinayet işlendiği yönünde ciddi şüphe var.

Yeni bir operasyon yapıldı. Burada o dönemki Tunceli Valisinin eşi, koruyucular, bir kısım işte hastane kayıtlarını silen personel şu an gözaltında ya da tutuklamaya sevk edildi diye biliyorum. Soruşturma devam ediyor.

UĞUR MUMCU, ÇETİN EMEÇ, BAHRİYE ÜÇOK DOSYALARI İNCELEMEDE

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetler için çalışmaların sürdüğünü, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok'un dosyalarının da incelemeye alındığını kaydetti.

Gürlek, şunu söyledi:

Faili meçhul suçlarla mücadeleyi ben şahsen çok önemsiyorum. Şu ana kadar ben göreve geldikten sonra bu büro kurulduktan sonra 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Bu çok önemli ve bunlar, bakın Rasim Bey, 20-25 yıl önce işlenmiş olan cinayetler. Bu çok önemli. Yani devlet mutlaka hesabını sorar. Yani o zaman ortaya çıkmamıştır ama daha sonradan mutlaka bunu yapanları ortaya çıkarmak devletin en büyük görevidir. Bizim buradaki asıl mesajımız da asıl yani bu büroyu kurma amacımız da suçlarla ve suçluyla mücadele konusunda kararlılığımızı ortaya koymak. Burada biz arkadaşlarımız faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı ele aldık. Bunların hepsi tek tek inceleniyor. Oradaki başsavcı arkadaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Yani vatandaş nezdinde de çok olumlu bir hava oluştu. Yani özellikle 15-20 yıl önce işlenmiş bir cinayetin elbette ortaya çıkarılması, failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli. Büro çalışıyor. Yani burada önemli soruşturmaları, dosyaları da aldık. Tabii burada zamanaşımı olayı var. Zamanaşımına uğramamış dosyaları alıyoruz. 680 civarında. Kısa sürede de az önce söyledim 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Burada tabii büroda olan önemli dosyalar da var; Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor. İnşallah bunlar da çözümlenir.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASI

Akın Gürlek, Gülistan Doku dosyası için de şunları kaydetti:

"Özellikle Umut Altaş var, bununla ilgili bizim kilit ismimiz bu. Kırmızı bülten çıkartmıştık, biliyorsunuz şu an Amerika'da, ABD'de tutuklandı. Onun cezaevinde görüştüğü bir şahsın ses kaydı dosyaya delil olarak sunuldu. Takip ettiniz mi bilmiyorum, burada özellikle Umut Altaş'ın çok önemli itirafları var. Ama tabii Umut Altaş'ın biz ısrarla Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Burada ABD makamlarıyla da görüştük, orada bir iade yargılaması yapılıyor. Şu an olumlu gidiyor süreç.

Umut Altaş bence olayın en önemli görgü tanığı. Özellikle çocuğun, yani şüpheli şahsın yakın arkadaşı. Aynı zamanda Gülistan Doku'nun da yakın arkadaşı. Yani burada Gülistan Doku hayatının baharında gencecik bir kardeşimiz. Umutları var, geleceği var. Aynı şekilde Rojin Kabaiş, diğer kardeşleri.

"ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASINDA CEP TELEFONU ÖNEMLİ BİR DELİL"

Savcılarımız kararlı bir şekilde çalışıyor. Yakın zamanda olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. Cep telefonunun açılması ve daraltılmış baz çalışmasından olumlu şeyler çıkacağını düşünüyorum"

"ALO ADALET" HATTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerinin daha şeffaf ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla hazırlanan "Alo Adalet" projesinin kısa süre içinde hayata geçirileceğini açıkladı. Test aşamasında olan sistemle vatandaşların davalarının hangi aşamada olduğunu, neden uzadığını ve ne zaman sonuçlanmasının beklendiğini doğrudan öğrenebileceğini belirten Gürlek, "Karşılarında bir muhatap bulabilecekler" dedi.