Dolandırıcılar, EİDS sistemi olarak bilinen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin açığını bularak yeni bir dolandırıcılık yöntemine başvurmaya başladı.

Konut kiralarken internette uygun fiyatlı sahte ilanlara yönelen bazı vatandaşlar telefonda anlaşıp ödeme yaptıkları kişiler tarafından mağdur ediliyor. Ticaret Bakanlığınca emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, 15 Şubat'tan itibaren de ülke genelinde zorunlu olmuştu.

Uzmanlar sahte ilanlara karşı en etkili yöntemin yüz yüze görüşme, yerinde inceleme ve resmi belgelerin doğrulanması olduğu, şüpheli durumlarda ödeme yapılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Peki süreç nasıl işliyor? Sabah'ın haberine göre; Ağırlıklı olarak İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 3+1 ve 2+1 site içindeki daireleri 1-2 milyon TL'ye ilana koyuyorlar. Çoğunda 'acil satılık', 'ihtiyaçtan satılık' ibareleri dikkat çekiyor. İlanı gören vatandaş, telefonla aradığında son derece profesyonel bir ekiple karşılaşıyor. Ekip, konutu görebileceğinizi söylüyor. Gittiğinizde size bir ev gösteriliyor ve hatta ev sahisiyle de tanıştırıyorlar. Ancak tabi ki o da vurguncu çetenin bir parçası.

YAPAY ZEKAYA BELGE YAPTIRIYORLAR

Evin tapusunu görmek istediğinizde ise yapay zekayla üretilen belge gösteriliyor. Bu oyunu anlamayan vatandaş ise konutu almaya niyetlenirse tuzağa düşüyor. Kendisine "Evi de tapuyu da gördünüz. Beğendiyseniz tapu müdürlüğüne geçelim. Ancak acil ihtiyacım var, paranın bir kısmını atabilir misiniz?" denilen vatandaş, bu oyuna kandığı an dolandırılıyor. Ucuz ev hayali suya düşerken, yıllarca bir ev almak için biriktirdiği üç kuruşu da böylece kaybediyor.

LOGO DA TASARLIYORLAR

Bu ucuz evleri satan sözde yapı şirketlerinin birçoğu sahte. Logo ve kurumsal kimlikle güven algısı oluşturuluyor. Ancak bu şirketlerin Ticaret Sicil'de hiç bir bir kaydı yok! İlanlarındaki tüm konutların yetki numarası var ve bölge fiyatlarının çok altında. Profesyonel ekiplerle vatandaşı tuzağa çekiyorlar.

HEDEFTE EMLAKÇILAR VAR

Vurguncular sadece vatandaşları değil emlakçıları da dolandırıyor. Öyle ki sahibinden.com sitesini dahi taklit eden dolandırıcılar emlakçıları arayıp ilan sürelerinin dolduğunu ve devam etmek için yetki numaralarını paylaşmaları gerektiğini söylüyor. Bu yolla yetki numaralarını da topluyor. Bu durumun hızla yaygınlaşması nedeniyle Sahibinden.com sitesi emlakçıları bu şekilde arama yapılmadığı yönünde uyarı yazısı gönderdi. Emlakçılar bu yolla da bir çok yetki numarasının dolandırıcıların eline geçtiğini vurguladı.

'MİLYONLUK VURGUNLAR YAPILIYOR'

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, yapı şirketlerinin dışında şahıs adıyla da piyasanın yüzde 30-40 altında ilanların bulunduğunu aktardı. "Bunlar da dolandırıcı" diyen Araç, süreci anlatarak yöntemle milyonluk vurgunların yapıldığını kaydetti. Araç, "Diyelim ki evin değeri 10 milyon TL. Sözde ev sahibi bu evi 7 milyondan satıl-ı ğa çıkarıyor. Piyasasının yüzde 30 altında ev bulduğunu düşünen vatandaş ise evi almak için harekete geçiyor. Dolandırıcı, 'Başkasıyla anlaştık ancak kaporayı hemen atarsanız sizi önceliklendiririm' diyerek kaporayı topluyor. Ardından hattını kapatarak ortadan kayboluyor. Bu yolla bir günde milyonluk vurgun yapan var" diye konuştu.