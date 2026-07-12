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Kaynak: İHA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, söndürme çalışmaları sırasında yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonuna da imza attı. Alevlerin arasında mahsur kalan 3 yavru tavşan, orman görevlilerinin dikkati sayesinde son anda kurtarıldı.

Güneydamları Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangına müdahale eden ekipler alevlerin arasında kalan yavru tavşanları fark etti.

Güvenli alana çıkarılan ve dumandan etkilendikleri görülen yavru tavşanlara ekipler tarafından su verilerek ilk müdahale yapıldı. Kontrollerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen hayvanlar, yangın bölgesinden uzak güvenli bir noktada yeniden doğaya salındı.

Yangınla mücadele eden ekiplerin yaban hayatını korumaya yönelik bu duyarlı davranışı, bölgede takdirle karşılandı.