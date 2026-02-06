Korkunç iddiaya göre olay Ankara'da TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda yaşandı. Polis memuru M.O.K., aracını rutin muayene için istasyona götürdü. Stop lambasının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden kaldı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Polis memuru, TÜVTÜRK'ün istasyon çalışanları ile arasında çıkan kavgada öldüresiye dövüldü. Y.K. ve S.A., ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekran Haber'in haberine göre TÜVTÜRK'te öldürüresiye dövülen polis memuru M.O.K., tedavi gördüğü Gazi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı.