Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile Rams Park'ta 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, sosyal medyada kendisiyle alakalı dolaşan iddialara yönelik gelen soru üzerine çok konuşulan manav görüntüsüne de açıklık getirdi.

Okan Buruk: 'Meyve yemiştim, çıkarken elimdeydi'

Okan Buruk, "Komik şeyler, saçma şeyler görüyoruz. Evimin 500 metre ilerisindeki manava gidişim... Daha önce de onunla ilgili komik bir şekilde, o zaman Now'a çıkmıştım, 5 Eylül'dü tarihe de baktım. Manavdan yaptığım alışverişin dekontunu çıkardım. O dönem nektar zamanıydı, bir de hünnap vardı, avokado, mango almışım. Bir meyveyi de yemiştim. Çıkarken elimdeydi. Ben sokağa yere hiçbir yere atmam. Alıp cebime koydum. Bu hassasiyette bir insanım. Komik şeyler görüyorsunuz. 'Elinde ne vardı?' diyorlar, meyve yedim, arabam oradaydı, valeye bırakmıştım, poşetleri arabaya gönderttim. 'Poşetler nerede?' diyorlar. Saçma sapan bel altı şeyler oluyor. Bunlara gülüyorum, geçiyorum. Onları hiçbir şekilde afaya takmıyorum. Saçma şeyler görüyorsunuz böyle. Bunlar gülüp geçtiğimiz şeyler. Sadece işime, takımıma odaklanıyorum. Burada önemli başarılar yaşamanız gerekiyor." diye konuştu.

Okan Buruk'un sözünü ettiği iddia neydi?

Sosyal medyada dönen iddialarda; Okan Buruk'un manav görüntüsünün uyuşturucu soruşturmasında ismi geçen Bebek Hotel'in yakınlarında çekildiği ve tecrübeli teknik adamın elinde tuttuğu şeyin yasaklı madde olduğu konuşuluyordu. Ancak Okan Buruk elinde meyve çekirdeği taşıdığını söyleyerek bu iddialara yanıt verdi.