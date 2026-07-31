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Kaynak: ANKA

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın P1 prototipiyle gerçekleştirilen yer testlerine ilişkin yeni görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde, KAAN'ın P1 prototipinin yer testleri sırasında gerçekleştirdiği çalışmalar yer aldı.

İLK TAKSİ TESTİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Paylaşılan görüntülerde KAAN P1'in ilk taksi testini başarıyla geçtiği görüldü.

Milli muharip uçak projesinde önemli aşamalardan biri olan yer testleri, uçağın uçuş öncesi hazırlık sürecinde kritik önem taşıyor.

KAAN İLK UÇUŞUNU 2024'TE GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirmişti.

KAAN'ın ilk uçuş testi başarıyla tamamlanırken, TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçak projesindeki test ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.