Atalay, Türkiye’nin uydu ve uzay alanında kaydettiği ilerlemeyi değerlendirirken, hem haberleşme hem de gözlem uydularıyla önemli bir kapasiteye ulaşıldığını belirtti. Kamu, özel sektör ve akademinin katkısıyla güçlü bir uzay ekosistemi kurulduğunu vurguladı. Uydu teknolojilerinin yalnızca ticari değil, aynı zamanda stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Atalay, yeni uydu projelerinin de eş zamanlı olarak sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye’nin bu alandaki konumunu daha da ileri taşımayı hedeflediklerini söyleyen Atalay, “Artık hedefimiz, her alanda dünyada ilk 10 içinde yer almak. Bunun altı yeterli değil” diyerek, Türksat 7A’nın bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Öte yandan Atalay, Türkiye’nin Somali’de geliştirmeyi planladığı Uzay Limanı Projesi’ne de değinerek, TÜRKSAT’ın projeye destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Küresel ölçekte uydu fırlatma hizmetlerinde yaşanan kısıtlamalara dikkat çeken Atalay, fırlatma sağlayıcılarının zaman zaman yük içeriklerine müdahale edebildiğini ve bu durumun risk oluşturduğunu söyledi.

Fırlatma maliyetlerinin yüksekliği ve yoğunluk nedeniyle takvimlerde ciddi gecikmeler yaşanabildiğini hatırlatan Atalay, Türkiye’nin kendi fırlatma sistemini geliştirmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Bu sayede hem bağımsız hareket edilebileceğini hem de küresel pazarda söz sahibi olunabileceğini belirten Atalay, TÜRKSAT olarak milli fırlatma sistemini kullanan ilk kurum olmayı hedeflediklerini söyledi. Amaçlarının, Türksat 7A uydusunu yerli imkanlarla uzaya göndermek olduğunu da sözlerine ekledi.

Türksat 7A’nın finansmanına ilişkin iş birliği protokolü, 19 Haziran 2025’te TÜRKSAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalandı. Bu anlaşma, uydunun üretim sürecine sağlanacak desteğin çerçevesini belirledi.

Projenin başlatılmasında, halihazırda 42 derece doğu yörüngesinde görev yapan Türksat 3A’nın tasarım ömrünün sonuna yaklaşması etkili oldu. 2029 yılında hizmete alınması planlanan Türksat 7A’nın, daha yüksek veri kapasitesi, geniş kapsama alanı ve esnek kullanım özellikleriyle Türkiye’nin dijital altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.