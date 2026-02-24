Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da gerçekleştirilen Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısına katıldı.

Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü ile ilgili açıklamalarda bulunurken savaşın başladığı tarihten beri Rus petrol boru hatlarına gerçekleştirilen saldırılardan bahsetti.

'TÜRKİYE'YE GİDEN DOĞAL GAZ BORU HATLARINI PATLATMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Rusya Devlet Başkanı, bazı şahısların Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığında olduğuna vurgu yaparak, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz tedarikinin sağlandığı TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğine ilişkin uyarılarda bulundu.

Putin, "Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" sözlerini sarf etti.