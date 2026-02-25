OLAYLAR

1836 - Samuel Colt, ürettiği silahın (Colt tabanca) patentini aldı.

1921 - Kızıl Ordu'nun Gürcistan'ı işgali: Kızıl Ordu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e girdi.

1925 - Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nda değişiklik yapıldı: Din politikaya alet edilemeyecek ve bu suç vatan hıyaneti sayılacak.

1932 - Adolf Hitler, Alman vatandaşlığına kabul edildi. Böylelikle 1932 yılında yapılacak olan, Weimar Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması mümkün oldu.

1933 - Fransız Vagon-Li Şirketi'nin Belçikalı Müdürünün koyduğu, Türkçe yasağına tepki gösterildi. (bkz. Vagon-Li Olayı)

1933 - Uçak gemisi olarak imal edilen ilk ABD donanma gemisi, USS Ranger denize indirildi.

1943 - Talat Paşa'nın Almanya'da tahnit edilen naaşı, İstanbul'a getirildi. Aynı gün Hürriyet-i Ebediye tepesinde toprağa verildi.

1954 - Mısır'da Cemal Abdünnâsır başbakan oldu.

1964 - Muhammed Ali (Cassius Clay), Miami Beach-Florida'daki maçta, Sonny Liston'ı yenerek ağır sıklet boks şampiyonu oldu.

1968 - İstanbul Taksim Meydanı'nda, ikinci "Uyanış Mitingi" yapıldı. Mitingin amacı; Türkiye İşçi Partisi Milletvekillerine Meclis'te yapılan saldırıyı kınamaktı.

1970 - Aeroflot İlyuşin İl-14M kazası gerçekleşti.

1984 - "Hakkari'de Bir Mevsim" adlı filmin gösterimi, Sıkıyönetim Komutanlığınca yasaklandı.

1986 - Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, 20 yıllık yönetimin ardından Ülkeden kaçtı. İktidara Corazon Aquino geldi.

1990 - Nikaragua'da yapılan seçimleri, Sandinistaların lideri Başkan Daniel Ortega, Violeta Chamorro karşısında kaybetti.

1991 - Irak, Kuveyt'ten çekilme kararını açıkladı. Böylece Amerikan Birlikleri ve Müttefik Kuvvetlerin birlikte yürüttükleri, "Çöl Fırtınası" harekâtı sona erdi. 28 Şubat'ta da ateşkes antlaşması imzalandı.

1991 - Varşova Paktı feshedildi.

1994 - İbrahim Camii Katliamı: Bir Batı Şeria kenti olan El-Halil'de, Baruch Goldstein adlı bir Yahudi'nin açtığı ateş sonucu, 29 Filistinli öldü, 125'i de yaralandı. Goldstein, öfkeli kalabalık tarafından linç edildi. Daha sonra çıkan ayaklanmalarda ise, 26 Filistinli ve 9 İsrailli öldü.

1994 - Almanya, Refah Partisi'nin "Bosna'ya yardım" adı altında Almanya'ya gönderdiği paralar hakkında soruşturma başlattı.

1994 - Demokrasi Partisi (DEP), yerel seçimlere katılmama kararı aldı.

2000 - Carlos Santana, 8 Grammy ödülü birden kazandı. Daha önce Michael Jackson'ın "Thriller" albümüyle kırdığı, 'bir seferde en çok Grammy alan sanatçı rekorunu' egale etti.

2003 - Irak krizi konusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için, hükûmete yetki verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM'ne sunuldu.

2009 - Türk Hava Yolları'nın 1951 sefer sayılı uçuşu: İstanbul'dan 8.22'de havalanan uçak, Schipol Havaalanına inemeden düşerek 3 parçaya ayrıldı.

DOĞUMLAR

1543 - Şeref Han, Kürt devlet adamı ve tarihçi (ö. 1603)

1643 - II. Ahmed, 21. Osmanlı Padişahı (ö. 1695)

1707 - Carlo Goldoni, İtalyan oyun yazarı (ö. 1793)

1778 - José de San Martín, Güney Amerikalı devrimci (ö. 1850)

1794 - Gerrit Schimmelpenninck, Hollandalı iş insanı ve devlet adamı (ö. 1863)

1812 - Carl Christian Hall, Danimarkalı devlet adamı (ö. 1888)

1835 - Matsukata Masayoshi, Japonya'nın dördüncü başbakanı (ö. 1924)

1841 - Pierre Auguste Renoir, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1919)

1846 - Giuseppe De Nittis, İtalyan ressam (ö. 1884)

1848 - II. Wilhelm, Württemberg Krallığı'nın son Kralı (ö. 1921)

1859 - Vasil Kutinçev, Bulgar asker (ö. 1941)

1861 - Rudolf Steiner, Avusturyalı filozof, eğitimci, yazar ve antropozofinin kurucusu (ö. 1925)

1861 - Meir Dizengoff, Tel Aviv'in üçüncü belediye başkanı (ö. 1936)

1862 - Helen Bannerman, İskoç yazar (ö. 1946)

1865 - Andranik Ozanyan, Osmanlı Ermenisi gerilla lideri (ö. 1927)

1865 - Charles Ernest Overton, Britanyalı biyofizikçi ve farmakolog (ö. 1933)

1866 - Benedetto Croce, İtalyan filozof (ö. 1952)

1868 - Mehmet Ali Ayni, Türk bürokrat (ö. 1945)

1869 - Phoebus Levene, Amerikalı biyokimyacı (ö. 1940)

1873 - Enrico Caruso, İtalyan tenor (ö. 1921)

1874 - Henri Prost, Fransız mimar ve şehir plancısı (ö. 1959)

1876 - Philip Graves, Britanyalı gazeteci ve yazar (ö. 1953)

1881 - Aleksey Rıkov, Bolşevik devrimci (ö. 1938)

1885 - Alice, Battenberg prensesi (ö. 1969)

1888 - John Foster Dulles, Amerikalı avukat ve siyaset adamı (ö. 1959)

1896 - Ida Noddack, Alman kimyager ve fizikçi (ö. 1978)

1898 - William Astbury, İngiliz fizikçi ve moleküler biyolog (ö. 1961)

1899 - Leo Weisgerber, Alman dilbilimci (ö. 1985)

1907 - Sabahattin Ali, Türk yazar (ö. 1948)

1917 - Anthony Burgess, İngiliz romancı ve eleştirmen (ö. 1993)

1917 - Brenda Joyce, Amerikalı aktris (ö. 2009)

1918 - Hasan Kavruk, Türk ressam ve eğitimci (ö. 2007)

1922 - Handan Adalı, Türk sinema sanatçısı (ö. 1993)

1926 - Masatoşi Gündüz İkeda, Japon asıllı Türk matematik bilgini (ö. 2003)

1931 - Şükran Ay, Türk sanat müziği sanatçısı (ö. 2011)

1935 - Oktay Sinanoğlu, Türk kuramsal kimyacı ve moleküler biyolog (ö. 2015)

1936 - Aydemir Akbaş, Türk senarist, yönetmen ve sinema oyuncusu (ö. 2024)

1936 - Peter Hill-Wood, Britanyalı iş insanı ve Premier Lig takımlarından Arsenal'in eski başkanı

1939 - Oscar Fritschi, İsviçreli siyasetçi ve diplomat (ö. 2016)

1943 - George Harrison, İngiliz müzisyen ve The Beatles müzik grubunun gitaristi (ö. 2001)

1947 - Ali Kocatepe, Türk müzisyen

1948 - Ümit Denizer, Türk tiyatro oyuncusu, eleştirmen, yazar ve yönetmen (ö. 2025)

1949 - Amin Maalouf, Lübnan asıllı Fransız yazar

1949 - Esmeray, Türk oyuncu ve vokalist (ö. 2002)

1949 - Sevil Atasoy, Türk akademisyen ve Kimya doktoru

1950 - Neil Jordan, İrlandalı yazar, senarist ve film yönetmeni

1950 - Néstor Kirchner, Arjantinli siyasetçi (ö. 2010)

1953 - José María Aznar, İspanya Başbakanı olarak görev yapmış siyasetçi

1957 - Gülsün Bilgehan, Türk siyasetçi

1957 - Mario Levi, Türk yazar ve iletişim eğitmeni (ö. 2024)

1957 - Güzin Tural, Türk akademisyen ve Türk dili araştırmacısı (ö. 2006)

1957 - Remzi Evren, Türk sinema sanatçısı (ö. 2016)

1958 - İrade Aşumova, Azeri atıcı

1968 - Oumou Sangaré, Malili sanatçı

1969 - Neslihan Yeldan, Türk tiyatro, sinema-dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı

1971 - Sean Astin, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve yapımcı

1972 - Anneke Kim Sarnau, Alman tiyatro ve sinema oyuncusu

1973 - Bülent Özcan, Türk şair

1974 - Cenk İşler, Türk futbolcu

1974 - Dominic Raab, Britanyalı muhafazakâr politikacı, hukukçu ve Birleşik Krallık eski Başbakan Yardımcısı

1981 - Park Ji-sung, Güney Koreli eski millî futbolcu

1982 - Flavia Pennetta, İtalyan tenisçi

1982 - Maria Kanellis, Amerikalı profesyonel güreşçi, şarkıcı, söz yazarı ve manken

1984 - João Pereira, Portekizli futbolcu ve teknik direktör

1986 - James Phelps, İngiliz oyuncu

1986 - Oliver Phelps, İngiliz oyuncu

1988 - Mehmet Uslu, Türk futbolcu

1990 - Sammy N'Djock, Kamerunlu kaleci

1990 - Naâman, Fransız şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2025)

1991 - Ben Fero, Türk rapçi

1999 - Gianluigi Donnarumma, İtalyan futbolcu

1999 - Matvey Safonov, Rus millî futbolcu

2005 - Arda Güler, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

806 - Tarasios, 25 Aralık 784 ile 25 Şubat 806 tarihleri arasında Rum Ortodoks patriği (d. 730)

1495 - Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in oğullarından biri olan Osmanlı şehzadesi (d. 1459)

1634 - Albrecht von Wallenstein, Bohemyalı asker (d. 1583)

1713 - I. Friedrich, Prusya Kralı (d. 1657)

1723 - Christopher Wren, İngiliz tasarımcı, gök bilimci, geometri uzmanı ve mimar (d. 1632)

1850 - Daoguang, Çing Hanedanı'nın 8. imparatoru (d. 1782)

1852 - Thomas Moore, İrlandalı şair, yazar ve besteci (d. 1779)

1899 - Paul Reuter, Alman asıllı İngiliz gazeteci ve Reuters Ajansı'nın kurucusu (d. 1816)

1911 - Friedrich Spielhagen, Alman romancı, edebiyat kuramcısı ve çevirmen (d. 1829)

1914 - John Tenniel, İngiliz çizer, grafik mizahçı ve politik karikatürist (d. 1820)

1928 - William O'Brien, İrlandalı gazeteci ve siyasetçi (d. 1852)

1932 - Albert Mathiez, Fransız tarihçi (d. 1874)

1940 - Mary Mills Patrick, Amerikalı öğretmen ve yazar (d. 1850)

1950 - George Minot, Amerikalı tıp araştırmacısı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1885)

1957 - Bugs Moran, Fransız asıllı Amerikalı mafya lideri (d. 1891)

1959 - Klaudziy Duj-Duşeuski, Beyaz Rus mimar, diplomat ve gazeteci (d. 1891)

1961 - Raşit Rıza Samako, Türk tiyatro sanatçısı ve yönetmen (d. 1890)

1964 - Alexander Archipenko, Ukraynalı avangart sanatçısı, heykeltıraş ve grafiker (d. 1887)

1971 - Theodor Svedberg, İsveçli kimyager (d. 1874)

1972 - Hugo Steinhaus, Polonyalı matematikçi ve eğitimci (d. 1887)

1975 - Elijah Muhammed, Amerikalı siyahi Müslüman lider (d. 1897)

1979 - Jean Berthoin, Fransız siyasetçi (d. 1895)

1983 - Tennessee Williams, Amerikalı oyun yazarı (d. 1911)

1995 - Nejat Devrim, Türk ressam (d. 1923)

1996 - Vehbi Koç, Türk iş insanı ve sanayici (d. 1901)

1999 - Glenn T. Seaborg, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1912)

2003 - Aleksandr Kemurciyan, Sovyet bilim insanı (d. 1921)

2005 - Peter Benenson, İngiliz avukat (d. 1921)

2008 - Static Major, Amerikalı şarkıcı (d. 1974)

2009 - Behçet Oktay, Türk polis (d. 1957)

2010 - Ahmet Vardar, Türk gazeteci ve yazar (d. 1937)

2010 - İhsan Doğramacı, Türk akademisyen (Bilkent Üniversitesi ile YÖK'ün kurucusu ve ilk Başkanı) (d. 1915)

2012 - Erland Josephson, İsveçli aktör (d. 1923)

2013 - C. Everett Koop, Amerikalı doktor (d. 1916)

2014 - Paco de Lucía, İspanyol gitarist ve besteci (d. 1947)

2015 - Ariel Camacho, Meksikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1992)

2015 - Eugenie Clark, Amerikalı ihtiyolog (d. 1922)

2016 - François Dupeyron, Fransız film yönetmeni ve senarist (d. 1950)

2017 - Abdullah Balak, Türk besteci, eğitimci, şair, şarkı sözü yazarı ve folklor araştırmacısı (d. 1938)

2017 - Bill Paxton, Amerikalı aktör ve film yönetmeni (d. 1955)

2019 - Janet Asimov, Amerikalı bilimkurgu yazarı ve psikanalist (d. 1926)

2019 - Fred Gloden, eski Amerikan futbolcusu (d. 1918)

2019 - Kathleen O'Malley, Amerikalı oyuncu (d. 1924)

2019 - Lisa Sheridan, Amerikalı oyuncu (d. 1973)

2020 - Lee Phillip Bell, Amerikalı senarist, sunucu ve film yapımcısı (d. 1928)

2020 - Hikmet Köksal, Türk asker (d. 1932)

2020 - Muhammed Hüsnü Mübarek, Mısırlı politikacı ve Mısır'ın 4. cumhurbaşkanı (d. 1928)

2020 - Dmitri Yazov, Kızıl Ordu'nun komutanlarından biri, Sovyetler Birliği mareşali (d. 1924)

2021 - Ivy Bottini, Amerikalı aktivist, sanatçı ve yazar (d. 1926)

2021 - Klaus Emmerich, Avusturyalı gazeteci (d. 1928)

2021 - John Mallard, İngiliz fizikçi (d. 1927)

2021 - Hannu Mikkola, Fin otomobil yarışçısı (d. 1942)

2021 - Yves Ramousse, Fransız Roma Katolik piskopos (d. 1928)

2021 - Ton Thie, Hollandalı profesyonel futbolcu (d. 1944)

2025 - Roberto Orci, Amerikalı film yapımcısı ve senarist (d. 1973)

2025 - Abdullah El Numan, Bangladeşli eski asker ve siyasetçi (d. 1942)

2025 - Jennifer Johnston, İrlandalı yazar (d. 1930)