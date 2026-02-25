OLAYLAR
1836 - Samuel Colt, ürettiği silahın (Colt tabanca) patentini aldı.
1921 - Kızıl Ordu'nun Gürcistan'ı işgali: Kızıl Ordu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e girdi.
1925 - Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nda değişiklik yapıldı: Din politikaya alet edilemeyecek ve bu suç vatan hıyaneti sayılacak.
1932 - Adolf Hitler, Alman vatandaşlığına kabul edildi. Böylelikle 1932 yılında yapılacak olan, Weimar Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması mümkün oldu.
1933 - Fransız Vagon-Li Şirketi'nin Belçikalı Müdürünün koyduğu, Türkçe yasağına tepki gösterildi. (bkz. Vagon-Li Olayı)
1933 - Uçak gemisi olarak imal edilen ilk ABD donanma gemisi, USS Ranger denize indirildi.
1943 - Talat Paşa'nın Almanya'da tahnit edilen naaşı, İstanbul'a getirildi. Aynı gün Hürriyet-i Ebediye tepesinde toprağa verildi.
1954 - Mısır'da Cemal Abdünnâsır başbakan oldu.
1964 - Muhammed Ali (Cassius Clay), Miami Beach-Florida'daki maçta, Sonny Liston'ı yenerek ağır sıklet boks şampiyonu oldu.
1968 - İstanbul Taksim Meydanı'nda, ikinci "Uyanış Mitingi" yapıldı. Mitingin amacı; Türkiye İşçi Partisi Milletvekillerine Meclis'te yapılan saldırıyı kınamaktı.
1970 - Aeroflot İlyuşin İl-14M kazası gerçekleşti.
1984 - "Hakkari'de Bir Mevsim" adlı filmin gösterimi, Sıkıyönetim Komutanlığınca yasaklandı.
1986 - Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, 20 yıllık yönetimin ardından Ülkeden kaçtı. İktidara Corazon Aquino geldi.
1990 - Nikaragua'da yapılan seçimleri, Sandinistaların lideri Başkan Daniel Ortega, Violeta Chamorro karşısında kaybetti.
1991 - Irak, Kuveyt'ten çekilme kararını açıkladı. Böylece Amerikan Birlikleri ve Müttefik Kuvvetlerin birlikte yürüttükleri, "Çöl Fırtınası" harekâtı sona erdi. 28 Şubat'ta da ateşkes antlaşması imzalandı.
1991 - Varşova Paktı feshedildi.
1994 - İbrahim Camii Katliamı: Bir Batı Şeria kenti olan El-Halil'de, Baruch Goldstein adlı bir Yahudi'nin açtığı ateş sonucu, 29 Filistinli öldü, 125'i de yaralandı. Goldstein, öfkeli kalabalık tarafından linç edildi. Daha sonra çıkan ayaklanmalarda ise, 26 Filistinli ve 9 İsrailli öldü.
1994 - Almanya, Refah Partisi'nin "Bosna'ya yardım" adı altında Almanya'ya gönderdiği paralar hakkında soruşturma başlattı.
1994 - Demokrasi Partisi (DEP), yerel seçimlere katılmama kararı aldı.
2000 - Carlos Santana, 8 Grammy ödülü birden kazandı. Daha önce Michael Jackson'ın "Thriller" albümüyle kırdığı, 'bir seferde en çok Grammy alan sanatçı rekorunu' egale etti.
2003 - Irak krizi konusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için, hükûmete yetki verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM'ne sunuldu.
2009 - Türk Hava Yolları'nın 1951 sefer sayılı uçuşu: İstanbul'dan 8.22'de havalanan uçak, Schipol Havaalanına inemeden düşerek 3 parçaya ayrıldı.
DOĞUMLAR
1543 - Şeref Han, Kürt devlet adamı ve tarihçi (ö. 1603)
1643 - II. Ahmed, 21. Osmanlı Padişahı (ö. 1695)
1707 - Carlo Goldoni, İtalyan oyun yazarı (ö. 1793)
1778 - José de San Martín, Güney Amerikalı devrimci (ö. 1850)
1794 - Gerrit Schimmelpenninck, Hollandalı iş insanı ve devlet adamı (ö. 1863)
1812 - Carl Christian Hall, Danimarkalı devlet adamı (ö. 1888)
1835 - Matsukata Masayoshi, Japonya'nın dördüncü başbakanı (ö. 1924)
1841 - Pierre Auguste Renoir, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1919)
1846 - Giuseppe De Nittis, İtalyan ressam (ö. 1884)
1848 - II. Wilhelm, Württemberg Krallığı'nın son Kralı (ö. 1921)
1859 - Vasil Kutinçev, Bulgar asker (ö. 1941)
1861 - Rudolf Steiner, Avusturyalı filozof, eğitimci, yazar ve antropozofinin kurucusu (ö. 1925)
1861 - Meir Dizengoff, Tel Aviv'in üçüncü belediye başkanı (ö. 1936)
1862 - Helen Bannerman, İskoç yazar (ö. 1946)
1865 - Andranik Ozanyan, Osmanlı Ermenisi gerilla lideri (ö. 1927)
1865 - Charles Ernest Overton, Britanyalı biyofizikçi ve farmakolog (ö. 1933)
1866 - Benedetto Croce, İtalyan filozof (ö. 1952)
1868 - Mehmet Ali Ayni, Türk bürokrat (ö. 1945)
1869 - Phoebus Levene, Amerikalı biyokimyacı (ö. 1940)
1873 - Enrico Caruso, İtalyan tenor (ö. 1921)
1874 - Henri Prost, Fransız mimar ve şehir plancısı (ö. 1959)
1876 - Philip Graves, Britanyalı gazeteci ve yazar (ö. 1953)
1881 - Aleksey Rıkov, Bolşevik devrimci (ö. 1938)
1885 - Alice, Battenberg prensesi (ö. 1969)
1888 - John Foster Dulles, Amerikalı avukat ve siyaset adamı (ö. 1959)
1896 - Ida Noddack, Alman kimyager ve fizikçi (ö. 1978)
1898 - William Astbury, İngiliz fizikçi ve moleküler biyolog (ö. 1961)
1899 - Leo Weisgerber, Alman dilbilimci (ö. 1985)
1907 - Sabahattin Ali, Türk yazar (ö. 1948)
1917 - Anthony Burgess, İngiliz romancı ve eleştirmen (ö. 1993)
1917 - Brenda Joyce, Amerikalı aktris (ö. 2009)
1918 - Hasan Kavruk, Türk ressam ve eğitimci (ö. 2007)
1922 - Handan Adalı, Türk sinema sanatçısı (ö. 1993)
1926 - Masatoşi Gündüz İkeda, Japon asıllı Türk matematik bilgini (ö. 2003)
1931 - Şükran Ay, Türk sanat müziği sanatçısı (ö. 2011)
1935 - Oktay Sinanoğlu, Türk kuramsal kimyacı ve moleküler biyolog (ö. 2015)
1936 - Aydemir Akbaş, Türk senarist, yönetmen ve sinema oyuncusu (ö. 2024)
1936 - Peter Hill-Wood, Britanyalı iş insanı ve Premier Lig takımlarından Arsenal'in eski başkanı
1939 - Oscar Fritschi, İsviçreli siyasetçi ve diplomat (ö. 2016)
1943 - George Harrison, İngiliz müzisyen ve The Beatles müzik grubunun gitaristi (ö. 2001)
1947 - Ali Kocatepe, Türk müzisyen
1948 - Ümit Denizer, Türk tiyatro oyuncusu, eleştirmen, yazar ve yönetmen (ö. 2025)
1949 - Amin Maalouf, Lübnan asıllı Fransız yazar
1949 - Esmeray, Türk oyuncu ve vokalist (ö. 2002)
1949 - Sevil Atasoy, Türk akademisyen ve Kimya doktoru
1950 - Neil Jordan, İrlandalı yazar, senarist ve film yönetmeni
1950 - Néstor Kirchner, Arjantinli siyasetçi (ö. 2010)
1953 - José María Aznar, İspanya Başbakanı olarak görev yapmış siyasetçi
1957 - Gülsün Bilgehan, Türk siyasetçi
1957 - Mario Levi, Türk yazar ve iletişim eğitmeni (ö. 2024)
1957 - Güzin Tural, Türk akademisyen ve Türk dili araştırmacısı (ö. 2006)
1957 - Remzi Evren, Türk sinema sanatçısı (ö. 2016)
1958 - İrade Aşumova, Azeri atıcı
1968 - Oumou Sangaré, Malili sanatçı
1969 - Neslihan Yeldan, Türk tiyatro, sinema-dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı
1971 - Sean Astin, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve yapımcı
1972 - Anneke Kim Sarnau, Alman tiyatro ve sinema oyuncusu
1973 - Bülent Özcan, Türk şair
1974 - Cenk İşler, Türk futbolcu
1974 - Dominic Raab, Britanyalı muhafazakâr politikacı, hukukçu ve Birleşik Krallık eski Başbakan Yardımcısı
1981 - Park Ji-sung, Güney Koreli eski millî futbolcu
1982 - Flavia Pennetta, İtalyan tenisçi
1982 - Maria Kanellis, Amerikalı profesyonel güreşçi, şarkıcı, söz yazarı ve manken
1984 - João Pereira, Portekizli futbolcu ve teknik direktör
1986 - James Phelps, İngiliz oyuncu
1986 - Oliver Phelps, İngiliz oyuncu
1988 - Mehmet Uslu, Türk futbolcu
1990 - Sammy N'Djock, Kamerunlu kaleci
1990 - Naâman, Fransız şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2025)
1991 - Ben Fero, Türk rapçi
1999 - Gianluigi Donnarumma, İtalyan futbolcu
1999 - Matvey Safonov, Rus millî futbolcu
2005 - Arda Güler, Türk futbolcu
ÖLÜMLER
806 - Tarasios, 25 Aralık 784 ile 25 Şubat 806 tarihleri arasında Rum Ortodoks patriği (d. 730)
1495 - Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in oğullarından biri olan Osmanlı şehzadesi (d. 1459)
1634 - Albrecht von Wallenstein, Bohemyalı asker (d. 1583)
1713 - I. Friedrich, Prusya Kralı (d. 1657)
1723 - Christopher Wren, İngiliz tasarımcı, gök bilimci, geometri uzmanı ve mimar (d. 1632)
1850 - Daoguang, Çing Hanedanı'nın 8. imparatoru (d. 1782)
1852 - Thomas Moore, İrlandalı şair, yazar ve besteci (d. 1779)
1899 - Paul Reuter, Alman asıllı İngiliz gazeteci ve Reuters Ajansı'nın kurucusu (d. 1816)
1911 - Friedrich Spielhagen, Alman romancı, edebiyat kuramcısı ve çevirmen (d. 1829)
1914 - John Tenniel, İngiliz çizer, grafik mizahçı ve politik karikatürist (d. 1820)
1928 - William O'Brien, İrlandalı gazeteci ve siyasetçi (d. 1852)
1932 - Albert Mathiez, Fransız tarihçi (d. 1874)
1940 - Mary Mills Patrick, Amerikalı öğretmen ve yazar (d. 1850)
1950 - George Minot, Amerikalı tıp araştırmacısı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1885)
1957 - Bugs Moran, Fransız asıllı Amerikalı mafya lideri (d. 1891)
1959 - Klaudziy Duj-Duşeuski, Beyaz Rus mimar, diplomat ve gazeteci (d. 1891)
1961 - Raşit Rıza Samako, Türk tiyatro sanatçısı ve yönetmen (d. 1890)
1964 - Alexander Archipenko, Ukraynalı avangart sanatçısı, heykeltıraş ve grafiker (d. 1887)
1971 - Theodor Svedberg, İsveçli kimyager (d. 1874)
1972 - Hugo Steinhaus, Polonyalı matematikçi ve eğitimci (d. 1887)
1975 - Elijah Muhammed, Amerikalı siyahi Müslüman lider (d. 1897)
1979 - Jean Berthoin, Fransız siyasetçi (d. 1895)
1983 - Tennessee Williams, Amerikalı oyun yazarı (d. 1911)
1995 - Nejat Devrim, Türk ressam (d. 1923)
1996 - Vehbi Koç, Türk iş insanı ve sanayici (d. 1901)
1999 - Glenn T. Seaborg, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1912)
2003 - Aleksandr Kemurciyan, Sovyet bilim insanı (d. 1921)
2005 - Peter Benenson, İngiliz avukat (d. 1921)
2008 - Static Major, Amerikalı şarkıcı (d. 1974)
2009 - Behçet Oktay, Türk polis (d. 1957)
2010 - Ahmet Vardar, Türk gazeteci ve yazar (d. 1937)
2010 - İhsan Doğramacı, Türk akademisyen (Bilkent Üniversitesi ile YÖK'ün kurucusu ve ilk Başkanı) (d. 1915)
2012 - Erland Josephson, İsveçli aktör (d. 1923)
2013 - C. Everett Koop, Amerikalı doktor (d. 1916)
2014 - Paco de Lucía, İspanyol gitarist ve besteci (d. 1947)
2015 - Ariel Camacho, Meksikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1992)
2015 - Eugenie Clark, Amerikalı ihtiyolog (d. 1922)
2016 - François Dupeyron, Fransız film yönetmeni ve senarist (d. 1950)
2017 - Abdullah Balak, Türk besteci, eğitimci, şair, şarkı sözü yazarı ve folklor araştırmacısı (d. 1938)
2017 - Bill Paxton, Amerikalı aktör ve film yönetmeni (d. 1955)
2019 - Janet Asimov, Amerikalı bilimkurgu yazarı ve psikanalist (d. 1926)
2019 - Fred Gloden, eski Amerikan futbolcusu (d. 1918)
2019 - Kathleen O'Malley, Amerikalı oyuncu (d. 1924)
2019 - Lisa Sheridan, Amerikalı oyuncu (d. 1973)
2020 - Lee Phillip Bell, Amerikalı senarist, sunucu ve film yapımcısı (d. 1928)
2020 - Hikmet Köksal, Türk asker (d. 1932)
2020 - Muhammed Hüsnü Mübarek, Mısırlı politikacı ve Mısır'ın 4. cumhurbaşkanı (d. 1928)
2020 - Dmitri Yazov, Kızıl Ordu'nun komutanlarından biri, Sovyetler Birliği mareşali (d. 1924)
2021 - Ivy Bottini, Amerikalı aktivist, sanatçı ve yazar (d. 1926)
2021 - Klaus Emmerich, Avusturyalı gazeteci (d. 1928)
2021 - John Mallard, İngiliz fizikçi (d. 1927)
2021 - Hannu Mikkola, Fin otomobil yarışçısı (d. 1942)
2021 - Yves Ramousse, Fransız Roma Katolik piskopos (d. 1928)
2021 - Ton Thie, Hollandalı profesyonel futbolcu (d. 1944)
2025 - Roberto Orci, Amerikalı film yapımcısı ve senarist (d. 1973)
2025 - Abdullah El Numan, Bangladeşli eski asker ve siyasetçi (d. 1942)
2025 - Jennifer Johnston, İrlandalı yazar (d. 1930)