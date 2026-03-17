GÖKBEY Helikopteri Sertifika Teslim Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri GÖKBEY’in sertifikasyon sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlenen törende, helikopterin uçuşa elverişliliğini gösteren tip sertifikası, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’e takdim edildi.

Yerli ve milli üretimin, vatanın güvenliği, ekonominin bağımsızlığı ve geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 24 senede yerli sanayiyi geliştirerek, savunma sanayi ürünleri, makine, medikal, ulaştırma, elektrik-elektronik ve haberleşme sektörleri gibi birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduklarını dile getirdi.

'GÖKYÜZÜNDE SÖZ SAHİBİ OLDUK'

Uraloğlu, "Savunma sanayii alanında dünya güç dengelerini değiştiren İHA/SİHA teknolojilerimizle başladık. Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma gibi platformlarla gökyüzünde söz sahibi olduk. MİLGEM projesiyle kendi savaş gemilerimizi, TCG Anadolu ile dünyanın ilk SİHA gemisini denize indirdik. TOGG ile otomobil hayalimizi gerçeğe dönüştürdük, TÜRKSAT 6A ile uzayda kalıcı iletişim gücümüzü gösterdik ve uydu ihracatçısı ülkeler arasına yükseldik. Elektrikli trenlerimiz, sürücüsüz metrolarımız, milli banliyö trenlerimiz raylara indi" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, bu büyük yolculuğun yeni zirvesinin T625 GÖKBEY helikopteri olduğuna vurgu yaparak, başlangıçta sivil amaçlı düzenlenen GÖKBEY'in, 23 Mart 2016 tarihinde yapılan başvuruyla başlayan 10 yıllık yoğun bir süreç sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün verdiği "Tip Sertifikası"na kavuştuğunu ifade etti.

Uraloğlu, 600'den fazla teknik toplantı, 180'den fazla sertifikasyon testi, yaklaşık 18 bin uçuş test noktası, 800'den fazla uyum dokümanı ve şubat ayında yapılan doğrulama uçuşlarının CS-29 standartları başta olmak üzere uluslararası gerekliliklere tam uyumla tamamlandığını ifade etti.

'TÜRKİYE BU ALANDA SINIRLI ÜLKELER ARASINA GİRDİ'

Uraloğlu, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"Böylece Türkiye, hava aracı sertifikasyonunu uçtan uca dijital ve milli bir platform üzerinden yönetebilen dünyadaki çok sınırlı sayıdaki ülkeden biri haline geldi. Bu sertifika ile Türkiye, sivil döner kanatlı hava aracı tasarlayıp, üretip ve kendi ulusal otoritesiyle yabancı bir bağımlılık olmadan sertifikalandırabilen seçkin ülkeler arasına katıldı. Artık ABD, AB, Kanada ve Brezilya gibi köklü havacılık ekosistemlerinin yanına, gururla kendi bayrağımızı da dikiyoruz. Bu, sadece teknik bir başarı değil, tam anlamıyla teknolojik egemenlik, milli irade ve bağımsızlık manifestosudur. Yıllarca dış onaylara mahkum edilen bir ülkenin, kendi helikopterini kendi standartlarıyla dünyaya kabul ettirmesi, işte bu da başka büyük zaferin adıdır. GÖKBEY, sadece bir helikopter değil, sivil havacılıkta bağımsızlığımızın, sağlık, yangın söndürme ve genel maksat görevlerinde milletimize hizmet edecek milli gururumuzdur. Bu eser, hepimizin ortak başarısıdır, şehitlerimizin aziz hatıralarına da en güzel armağandır."

'GELİŞTİRDİĞİMİZ TEKNOLOJİLER ROL MODELDİR'

"Siz zannetmeyin ki sadece bir helikopter için, bir uçak için biz teknoloji geliştiriyoruz" diyen Uraloğlu, "O sizin geliştirdiğiniz teknolojiler, esasında bütün sanayinin, bütün ulaşım araçlarının da rol modelidir, oralarda kullanılan teknolojilerdir. Onun için zaten biz sizlerle milli trenlerimizde, akıllı ulaşım sistemlerimizde ve her türlü projemizde çok sıkı bir işbirliği içerisindeyiz. Aynı şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla sıkı işbirliği içerisindeyiz. Onun için siz sadece bugün helikopteri yaptınız, biz de sertifika verdik değil, teknoloji ürettiniz biz de ülkemizin her alanında kullanıyoruz. Allah sizlerden, bütün ekibinizden razı olsun. Allah, daha iyi projeler, daha güzel projeler böyle kamuoyuna duyurmayı hepimize nasip etsin" dedi.