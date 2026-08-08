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Kaynak: Haber Merkezi

Suriye’de HTŞ (Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm) Esad’ı devirdi ve yönetimi ele geçirdi.

Terör örgütü IŞİD militanları ile El Kaide militanlarının örgütlerinden ayrılarak kurduğu HTŞ yapılanması dünyada terör örgütü olarak kabul ediliyordu.

Suriye'nin geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) terör örgütü lideriydi.

Şara’nın kasım 2025’teki ABD ziyareti öncesinde hala terör listesindeydi ve Şara’nın mal varlığına ilişkin tedbir kararı vardı.

Keza, Şara ABD ziyareti öncesinde Fransa’ya gitti. Türkiye’ye geldi.

Suriye’de Şara’yı İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin üst düzey isimleri ziyaret etti.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), Şara'ya ve HTŞ yönetiminin İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımları kaldırmasını talep ettiği iddia edilmişti. İddianın ardından BMGK'nin, Şara ve Hattab'a yönelik uygulanan yaptırımları kaldırma kararı aldığı bildirildi.

Şara’nın ABD ziyareti öncesi “ terör problemi” ortadan kaldırıldı.

Gelelim, Türkiye’ye…

ERDOĞAN AYNI GÜN HAREKETE GEÇTİ

Türkiye’nin Şara’yı ve HTŞ’yi terör listesinden çıkarabilmesi için BMGK kararına ihtiyaç vardı. Kararın verildiği gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan harekete geçti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında Türkiye'de mal varlıkları dondurulan Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Şara ile HTŞ’nin İçişleri Bakanı Enes Hattab’ın mal varlıklarını dondurma kararı kaldırıldı.

HTŞ davalarına bakan avukatlar bu kararı “fiilen HTŞ’nin terör listesinden çıkması” olarak yorumladı. Ancak resmi olarak henüz böyle bir karar yoktu.

Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ’nin 13 militanı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “terör” listesinde yer alıyordu. Ve Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına rağmen HTŞ militanları terör listesindeydi.

Kırmızı, sarı ve gri kategorilerde yer alan terör listesindeki HTŞ üyelerinin isimleri şöyleydi:

“Savaş Özaslan, Cemal Dinler, Şenol İşık, Tahsin Baykara, Furkan Akkuş, Hüseyin Demir, Kenan Canlı, Mehmet Özbek, Muhammed Ertoy, Muhammet Ahmet Bahçacı, Nedim Koparal, Orhan Çelik, Sait Ali Gürsoy.”

2025 yılında Emniyet’in arananlar listesinde yer alan 13 HTŞ’liden 5’i terör listesinden çıkarıldı.

Terör listesinden çıkarılan isimler şöyleydi:

“Savaş Özaslan, Şenol İşık, Kenan Canlı, Nedim Koparal, Sait Ali Gürsoy.”

Son olarak bu listeden Tahsin Baykara, Furkan Akkuş ve Mehmet Özbek de çıkarıldı. Böylelikle listede sadece 5 kişi kaldı. Bu kişilerin nende çıkarıldığı merak konusu oldu.

Emniyet’in terör listesinde yer alan isimler, öldüklerinde listeden çıkarılmıyor, öldüğü not düşülüyor. Buna karşılık listeden isimlerin neden çıkarıldığı merak ediliyor.