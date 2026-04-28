Kan dınduran olay, 25 Nisan Cumartesi günü Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 aylık Ela bebek evde boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayın ardından evden ayrılan anne Serpil C. (30), D-100 kara yolu üzerinden Yeniçağa istikametine doğru kilometrelerce yürüdükten sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Serpil C., "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" ifadesini kullandı. Ancak çıkarıldığı mahkemece "Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ACILI BABAYA TELEFON: BEBEĞE BİR ŞEY OLDU

Korkunç olayın detayları, anne Serpil C.’nin eşi Selahattin C. ile yaptığı telefon görüşmesiyle netleşti. İddiaya göre zanlı anne, olayın hemen ardından eşini arayarak "bebeğe bir şey oldu, ben evden gidiyorum" diyerek telefonu kapattı. Paniğe kapılarak eve koşan fabrika işçisi Selahattin C., evde 2 aylık kızı Ela'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

"PSİKİYATRİYE GÖRÜNÜN" UYARISI YAPILMIŞ

Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise annenin sağlık durumu oldu. Mart ayında doğum yapan Serpil C.’nin, yaklaşık bir ay önce rutin kontrol için gittiği ilçe hastanesinde doktor tarafından psikiyatri servisine sevk edildiği öne sürüldü. Ailenin bu uyarı üzerine Bolu'da özel bir hastaneye başvurduğu ifade edildi.

CENAZE SONRASI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Minik Ela’nın cenazesi, dün Gerede’ye bağlı Demircisopran köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi. Kızını son yolculuğuna uğurlayan baba Selahattin C., defin işleminin ardından sinir krizi geçirerek fenalaştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan acılı babanın tedavi altına alındığı öğrenildi.

2024 yılında dünyaevine giren çiftin yaşadığı bu trajediyle ilgili Gerede Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.