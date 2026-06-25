Kamuyounda Trump-Erdoğan ilişkisinin iyi olduğu biliniyor. Türkiye'nin ABD'ye karşı tutum ve tavrı ise zaman zaman tartışmaların odak noktası oluyor. Özellikle Rahip Brunson krizinden sonra toparlanamayan ekonomi, bugün hala vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Trump-Erdoğan ilişkileri ise kamuoyunun dikkatini çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan için "İran savaşının dışında kalmasını istedim, o da öyle yaptı. Onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

AP RAPORUNDAKİ 'EGEMENLİK' SAVUNMASI TRUMP'TA İŞLEMİYOR MU?

Trump'ın bu sözleri geçmişte ABD'ye yapılan itirazlardan eser kalmadığı yorumlarına sebep oldu. Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nun Akın Gürlek raporuna "Egemenlik" gerekçesiyle sert bir şekilde karşı çıkılırken, Trump'ın bu sözleri Türkiye'nin kendi dış politikasına doğrudan müdahale olarak algılandı.

"NE ZAMAN YARDIM İSTESEM HEMEN YAPIYOR"

Türkiye'nin İran savaşına dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Onu tanıyorum, bence çok iyi bir insan. Bize çok yardımcı oldu. Ne zaman bir konuda yardım etsem, mesela bir örnek olarak, 'İran'la olan savaşın dışında kalmanı çok isterim' dedim. Dışında kaldı. Onu seviyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK MUTLU EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM"

CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’un F-35 savaş uçakları ile ilgili sorusuna ise Trump, şu yanıtı verdi:

"Türkiye bir NATO üyesi. Bazı insanlar onu öyle görmüyor ama o gerçekten güçlü bir NATO üyesi. Muhtemelen onları çok mutlu edecek bir şey yapacağım."

Trump ayrıca savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlüler, bizim ekipmanlarımızın çoğuna sahipler; Erdoğan sayesinde çok güçlü bir orduya sahipler. Son iki aydır çeşitli ülkelerle yaşadıklarımızdan sonra gitmezdim ama muhtemelen haklısın. Senin için giderdim, ama çoğu insan için gitmezdim. Fakat o beni aradı. 'Lütfen, bunu Türkiye'de yapıyorum. Orada olmalısın. Amerika Birleşik Devletleri orada olmalı' dedi. Ben de Cumhurbaşkanı'na duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum

VANCE'DAN F-35 AÇIKLAMASI

Yunus Paksoy'un, "Jet motorlarına 'evet' dediniz, F-35 anlaşmasının nihayete ermesi için ne olması gerekiyor?" sorusunu ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yanıtladı.

Vance, "Pete ve tüm ekibin şu anda bunu incelediğini biliyorum, çünkü Amerikan yasalarına uymak adına gerçekleştiğini onaylamamız gereken bazı şeyler var. Başkan bizden bunu yapmamızı istedi. Süreci işletiyor ve bunun gerçekleştiğini teyit ediyoruz. Bu aslında Kongre ile ilgili bir durum ve Türkiye'nin Amerikan yasalarına uyduğunu güvence altına alma meselesi, böylece F-35'leri alabilirler ve biz de elbette çalışacağımızı duyuracağız." dedi.

"ERDOĞAN'LA SORUN YAŞAYAN BENİ ARAR"

Trump ayrıca, "O biraz tartışmalı bir adam, ama ben de öyleyim. Onu tanıyorum, bence çok iyi bir insan. Bize çok yardımcı oldu. Ne zaman bir konuda yardım etsem, mesela bir örnek olarak, 'İran'la olan savaşın dışında kalmanı çok isterim' dedim. Dışında kaldı. Onu seviyorum. Çoğu zaman Erdoğan'la bir sorun yaşadıklarında beni ararlar ve 'Onunla konuşur musun?' derler." ifadelerini kullandı.

NATO MAKYAJLARI MUHALEFETİN TEPKİSİNE SEBEP OLDU

Öte yandan Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi öncesi eski binların ve gecekonduların önüne set duvarlar çekilerek makyajlama yapılması muhalefetin tepkisine sebep olmuştu. Saadet lideri Mahmut Arıkan, "Ankara'da makyaj furyası başladı. Siz neyi saklamaya çalışıyorsunuz? 35 milyon icra dosyasını hangi boyayla kapatacaksınız? Sosyal yardıma muhtaç 20 milyon insnaın yoksulluğunu hangi brandayla örteceksiniz? İlk baharında son baharını yaşattığınız 6 milyon ev gencini hangi makyajla gizleyeceksiniz. Öğretmene madenciye sıktığınız biber gazını hangi parfümle bastıracaksınız?" diyerek duruma tepki göstermişti