ANKARA’da 8 Aralık 2022’de kurulan Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Okulu, bugüne kadar 40 bin öğrenciye çevre eğitimi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde açılan 'Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi', öğrencilere çevre dostu uygulamaları ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemini uygulamalı olarak anlatıyor.

Yaş gruplarına göre hazırlanan eğitimlerde oyunlar, sergi alanı gezileri ve kompost çalışmalarıyla çevre bilinci kalıcı hale getiriliyor. Kurulduğu günden bu yana 2,5 milyon kişiyi ağırlayan merkez, 40 bin öğrenciye de eğitim verdi.

Sorumlu Neslihan Akça, merkezin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Amacımız öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık bilinci kazandırmak. Çocuklar çevreye duyarlı toplumun temelini oluşturuyor. Ana sınıfından üniversiteye kadar eğitimlerimiz bulunuyor ve yaş gruplarına özel atölye çalışmaları düzenliyoruz. Özellikle ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri büyük ilgi gösteriyor” dedi.

Akça, öğrencilerin önce sergi alanını gezdiğini ardından kompost alanında uygulamalı eğitim aldığını belirterek, “Makinelerimizle kompost üretimini gösteriyoruz. Meyve ve sebze atıkları doğru kullanıldığında toprağa verim sağlıyor. Öğrencileri ev ve okullarında bu uygulamaları yapmaya teşvik ediyoruz. Atölyelerde geri dönüşüm malzemelerinden ürünler üretiyoruz, boyama etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Çocuklara çevre kahramanı olduklarını ve öğrendiklerini aileleriyle paylaşmaları gerektiğini anlatıyoruz” dedi.

Akça, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin çevre ve eğitim çalışmalarına büyük destek verdiğini vurgulayıp, merkez dışında da okullar, kadın eğitim ve gençlik merkezlerinde çevre eğitimleri verdiklerini ifade etti.