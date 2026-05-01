Olay, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki kesim alanında meydana geldi. Orman işçileri, kesilerek istiflenen odunların arasında farklı bir yılan türünün hareket ettiğini fark etti. Yılanın alışılmışın dışındaki görünümünden şüphelenen işçiler, o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerin Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine ulaştırılmasının ardından yapılan incelemeler, türün nadir rastlanan Kafkas burunlu engereği olduğunu ortaya koydu. Yetkililer, bu türün özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yayılım gösterdiğini ve Türkiye'nin en zehirli yılanları arasında üst sıralarda yer aldığını vurguladı.

Hem zehirli yapısı hem de koruma altındaki statüsü nedeniyle büyük dikkat çeken yılan, ekiplerin incelemeleri tamamlanınca zarar verilmeden bulunduğu doğal yaşam alanına salındı. Bölgedeki saha çalışmalarında ekiplerin ve işçilerin bu tür vakalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.