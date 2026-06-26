2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, turnuvaya galibiyetle veda etti.

GOLLERDEN SONRA AYNI ŞARKI ÇALDI

Karşılaşmanın ardından maçın dikkat çeken ayrıntılarından biri de statta çalan gol müziği oldu.

A Milli Takım'ın bulduğu üç golün ardından stat hoparlörlerinden Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı yükseldi.

Türkiye'nin ABD galibiyetinde Tarkan sürprizi: Son maça kadar kimse bilmiyordu - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Millilerin gollerinin ardından çalan Tarkan şarkısı, tribünlerdeki Türk taraftarlarını da coşturdu.

Yapılan paylaşımlarla birlikte stadyumdaki o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.