Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, turnuvaya galibiyetle veda etti.

GOLLERDEN SONRA AYNI ŞARKI ÇALDI

Karşılaşmanın ardından maçın dikkat çeken ayrıntılarından biri de statta çalan gol müziği oldu.

A Milli Takım'ın bulduğu üç golün ardından stat hoparlörlerinden Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı yükseldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Millilerin gollerinin ardından çalan Tarkan şarkısı, tribünlerdeki Türk taraftarlarını da coşturdu.

Yapılan paylaşımlarla birlikte stadyumdaki o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.