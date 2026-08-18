Patronlar Dünyası’ndan Feramuz Erdin’in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmiyet kazanan 2026-2030 dönemini kapsayan II. Ulusal Yapay Zeka Eylem Planı, Türkiye'nin teknoloji alanındaki küresel konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Türkiye’den yapay zekada dev hamle: 10 milyar dolarlık yatırımın önü açılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe giren Türkiye’nin II. Ulusal Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030), 10 milyar dolarlık yatırım hedefi, teknolojik altyapı projeleri ve girişimcilere yönelik finansal desteklerle yerli ve milli yapay zeka vizyonunu başlatıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yerli yazılım ekosisteminde yaşanan vizyoner yatırımcı eksikliğini gidermeyi ve girişimlerin yabancı sermayeye devrolmasının önüne geçmeyi hedefleyen plan, sektöre geniş kapsamlı teşvikler sunuyor.
Yeni strateji doğrultusunda Türkiye'nin yapay zeka alanındaki altyapısını güçlendirmek adına önemli adımlar atılıyor.
Toplamda 10 milyar dolarlık yerli ve yabancı yatırımın önünün açılması planlanıyor.
En az 10 milyar TL bütçeli Yapay Zeka Araştırma Fonu kurulacak; KOBİ'ler, araştırmacılar ve tekno-girişimciler için yapay zeka kredileri sağlanacak.
2030 yılına kadar 1 GW kapasiteli bir veri merkezinin faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.
Planın ilk 12 aylık periyodunda 10 bin yapay zeka üreticisi ile 100 bin kullanıcıya ulaşılması öngörülüyor.
Yükseköğretim kurumlarında yapay zeka bölümlerinin sayısı artırılırken, düzenlenecek Ulusal Yapay Zeka Haftası etkinlikleriyle 12 ayda 1,5 milyon, 24 ayda ise 5 milyon kişide farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
Süreç kapsamında geliştirilen yapay zeka yazılımlarının patent işlemleri önceliklendirilecek.
Teknoloji ekosistemini desteklemek adına Yapay Zeka Büyüme Bölgeleri ile Mükemmeliyet Merkezleri hayata geçirilecek.
Kamu kurumlarında veri yöneticiliği pozisyonu ihdas edilecek, Ulusal Veri Kütüphanesi ve Ulusal Yapay Zeka Etik Kurulu oluşturulacak.
"Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" ilkeleri doğrultusunda hazırlanan strateji belgesi, Türkiye'yi yapay zekada geliştiren, ihraç eden ve güvenle yöneten bir güç haline getirmeyi hedefliyor.
Plan doğrultusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmesi öngörülüyor.