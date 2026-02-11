Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlerde iyi yönetişim ilkelerini benimseyen belediyelere verdiği Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nın (ELoGE) 2025 sonuçları duyuruldu. Bu yıl marka kullanım hakkı kazanan belediyeler, Avrupa Konseyi tarafından yetkilendirilen Argüden Yönetişim Akademisi koordinatörlüğünde, Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde, Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) ve Özyeğin Üniversitesi’nin katkılarıyla oluşturulan Ulusal Platform’un bağımsız jürisi tarafından incelendi. Marka takdim töreni, Türkiye Belediyeler Birliği binasında düzenlendi.

TOPLAM 16 BELEDİYE MARKA KULLANMA HAKKI KAZANDI

Geçen yıl 13 belediyenin layık görüldüğü ödül için bu yıl 40 belediye başvurdu ve 16’sı başarılı bulundu. Değerlendirme; şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etik davranış, yeniliğe açıklık, insan hakları, sürdürülebilirlik, sağlam mali yapı, yetkinlik, verimlilik ve duyarlılık gibi 12 temel ilke ve 97 kritere dayanıyor. Toplam 16 belediyeden 6’sı büyükşehir, 10’u ilçe belediyesi olarak ödüle değer bulundu.

ANKARA VE ESKİŞEHİR ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANDI

ELoGE sürecinde Türkiye’de marka almaya hak kazanan ilk büyükşehirler olan Ankara ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri, 2023 ve 2024 yıllarında da ödüle layık görülmüştü. 2025 sonuçlarıyla birlikte iki belediye üst üste üçüncü kez başarıyı tekrarladı. Bu yıl marka kullanım hakkı elde eden büyükşehir belediyeleri şöyle sıralandı:

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi.

AVRUPA YÖNETİŞİM MÜKEMMELLİĞİ MARKASI (ELoGE) NEDİR?

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE – European Label of Governance Excellence), iyi yönetişim ilkelerine bağlı kalan ve bu ilkeleri sürekli geliştirmeyi taahhüt eden belediyelere verilen uluslararası bir belgedir. Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan marka, 12 temel iyi yönetişim ilkesini esas alır. Kamu kurumlarında iyi yönetişim kültürünü yaygınlaştırmayı, kalite standartlarını yükseltmeyi ve yenilikçi yaklaşımları teşvik etmeyi amaçlar.