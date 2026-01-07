Uraloğlu, yazılı açıklamasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılının aralık ayına ve tamamına ait hava yolu uçak, yolcu ile yük istatistiklerini değerlendirdi.

Geçen ay iç hatlarda 75 bin 167, dış hatlarda 63 bin 493 uçak olmak üzere üst geçişlerle toplam 189 bin 376 uçak trafiğine ulaşıldığını belirten Uraloğlu, bu trafiğin 2024'ün aynı ayına göre yüzde 11,7 arttığını belirtti.

Uraloğlu, aralık ayı yolcu rakamları hakkında, "Yolcu sayısı iç hatlarda 7 milyon 899 bin 596, dış hatlarda ise 9 milyon 622 bin 131 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 17 milyon 532 bin 459 yolcuya hizmet verildi. Böylece direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış gerçekleşti. Havalimanlarımızda taşınan yük miktarı ise aralıkta iç hatlarda 65 bin 151 ton, dış hatlarda 346 bin 856 ton olmak üzere 412 bin 7 tona ulaştı." dedi.

Geçen yıl boyunca iniş-kalkış yapan uçakların iç hatlarda 991 bin 48, dış hatlarda 933 bin 36 olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"12 aylık dönemde üst geçişlerle birlikte toplam 2 milyon 507 bin 399 uçak trafiğine ulaştık. Üst geçişler dahil toplam uçak trafiği 2024'e göre yüzde 9,3 artış gösterdi. İç hatlarda 101 milyon 655 bin 2, dış hatlarda ise 145 milyon 362 bin 150 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcularla birlikte toplam 247 milyon 163 bin 531 kişi havalimanlarımızı kullandı. Geçen yıla göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,1 artış oldu. Böylece hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık."

Uraloğlu, aynı dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının iç hatlarda 929 bin 373 ton, dış hatlarda 4 milyon 220 bin 341 ton olmak üzere toplam 5 milyon 149 bin 714 tona ulaştığını vurguladı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKLAŞIK 84,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Türkiye'nin önemli projelerinden İstanbul Havalimanı'nda geçen ay iç hat uçak trafiği 9 bin 209, dış hat trafiği 36 bin 333 olmak üzere toplam 45 bin 542'ye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 301 bin 155, dış hatlarda 5 milyon 631 bin 303 yolcu olmak üzere toplam 6 milyon 932 bin 458 yolcuya hizmet verildiğini aktardı.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda Aralık 2025 yolcu trafiğinin 2024'ün aynı ayına göre yüzde 11 arttığını kaydetti.

Havalimanında yıl genelinde iç hatlarda 123 bin 860, dış hatlarda 425 bin 459 uçak trafiğiyle 2024'e göre yüzde 6 artışla toplam 549 bin 319 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, "İç hatlarda 17 milyon 730 bin 321, dış hatlarda 66 milyon 727 bin 100 olmak üzere toplamda 84 milyon 457 bin 421 yolcuya hizmet verildi. 2024 ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış gerçekleşti." şeklinde değerlendirdi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NIN YOLCU SAYISI 48,4 MİLYONU AŞTI

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Aralık 2025'te iç hatlarda 9 bin 684, dış hatlarda 14 bin 398 iniş-kalkışla toplam 24 bin 82 uçak trafiği olduğunu belirterek, iç hatlarda 1 milyon 754 bin 780, dış hatlarda 2 milyon 448 bin 572 yolcuyla yüzde 18 artışla toplam 4 milyon 203 bin 352 yolcu trafiği kaydedildiğini bildirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yıllık dönemde iç hatlarda 115 bin 662, dış hatlarda 158 bin 958 uçak trafiğiyle toplam 274 bin 620 uçak trafiğine hizmet verildiğini söyleyen Uraloğlu, "İç hatlarda 21 milyon 196 bin 789, dış hatlarda 27 milyon 223 bin 968 olmak üzere toplamda 48 milyon 420 bin 757 yolcu bu havalimanını kullandı. 2024'ün aynı dönemine göre yolcu trafiği yüzde 17 arttı." dedi.

Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin sürdüğü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Aralık 2025'te 2 bin 197, yıllık dönemde ise 28 bin 743 uçak trafiği gerçekleştiğini vurguladı.

TURİZM MERKEZLERİ BİR YILDA 62 MİLYON 875 BİN 857 YOLCU AĞIRLADI

Turizm bölgelerindeki havalimanlarında dış hat trafiğinin yoğun olduğu geçen yılda iç hatlarda 152 bin 563, dış hatlarda 272 bin 307 uçak trafiğiyle toplam 424 bin 870 uçak trafiği olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle dedi:"Turizm merkezlerinde iç hatlarda 19 milyon 578 bin 756, dış hatlarda da 43 milyon 297 bin 101 olmak üzere toplamda 62 milyon 875 bin 857 yolcu ağırlandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 12 milyon 660 bin 80, Antalya Havalimanı'nda 39 milyon 160 bin 491, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 5 milyon 638 bin 25 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 4 milyon 412 bin 884 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 1 milyon 4 bin 377 yolcu trafiği gerçekleşti."