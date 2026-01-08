Şiddetli rüzgar ve fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı. Bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, ağaç devrilmelerine, çatı uçmalarına, metruk bina ve istinat duvarı çökmesine neden oldu.
İstanbul yerle bir oldu: Bina çöktü, seferler iptal oldu, tarihi caminin alemi düştü
İstanbul Valiliği, şiddetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle saat 18.00’e kadar 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması ve 1 bina çökmesi dahil toplam 350 ihbar alındığını, deniz ve hava ulaşımında çok sayıda seferin iptal edildiğini, 1 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.
Yaşanan olaylarda 1 kişi hafif yaralanırken, hava ve deniz yollarındaki birçok sefer iptal edildi.
"ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, BİNA ÇÖKTÜ"
İstanbul Valiliği tarafından şiddetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin yapılan açıklamada, "teoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da 08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgâr- fırtınanın etkili olacağı öngörülmüş ve gerekli uyarılar Valiliğimizce yapılmıştır. Beklenen şiddetli rüzgâr- fırtına, sabah saat 05.00 itibariyle bölgemizde etkili olmaya başlamış olup fırtınanın, bugün saat 22.00'a kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. İstanbullu hemşerilerimizden, olası çatı uçmalarına, karbonmonoksit - doğalgaz zehirlenmelerine ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz İstanbul'da şiddetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olmaya başladığı sabah saatlerinden 18.00'a kadar; 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması, 214 tehlike arz eden parça ihbarı, 1 Metruk bina çökmesi, 1 İstinat duvarı çökmesi olmak üzere toplam 350 ihbar gelmiştir.
"HAVA VE DENİZ YOLLARINDAKİ BİRÇOK SEFER İPTAL EDİLDİ"
Alınan ihbarlara AFAD, itfaiye, 112 acil sağlık ekipleri müdahale etmiş olup, fırtınaya bağlı olarak meydana gelen olaylarda bir vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Öte yandan fırtına nedeniyle; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatılmış, saat 17.00 itibariyle ise gemi trafiğine yeniden açılmıştır. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) tüm seferleri ile Şehir Hatları işletmesine bağlı tüm seferler iptal edilmiştir. İstanbul Havalimanı'nda 32'si iç hat, 32'si ise dışa hat olmak üzere toplam 64 sefer; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 31 iç hat, 2 dış hat olmak üzere toplam 33 sefer iptal edilmiştir. Fırtına nedeniyle Tuzla'da 37, Pendik'te 7 ve Kartal'da 1 olmak üzere toplam 45 tekne zarar görmüştür" ifadeleri kullanıldı.
ŞİŞLİ’DE ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR 3 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Şişli’de ise bir binanın çatısından kopan parçalar park halindeki 3 aracın üzerine düştü. O sırada caddeden kimsenin geçmemesi olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
CANLI YAYINDA ZOR ANLAR: MUHABİR YERE DÜŞTÜ
İstanbul’da etkili olan şiddetli fırtına, CNN Türk’ün canlı yayınına yansıdı. Fatih Sarayburnu’ndan yayın yapan CNN Türk muhabiri, kuvvetli rüzgâr ve dalgaların etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü.
CNN Türk ekranlarında Prof. Dr. Orhan Şen’in de katıldığı canlı yayında yaşanan olay, fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi. Deniz kenarında yapılan yayın sırasında yükselen dalgalar yayın noktasına kadar ulaştı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle muhabir ayakta durmakta zorlandı ve bir anda yere düştü.
İstanbul genelinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle Ayasofya Cami'nin Mimar Sinan Minaresine ait alem, caminin bahçesine düştü.