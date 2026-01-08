İstanbul yerle bir oldu: Bina çöktü, seferler iptal oldu, tarihi caminin alemi düştü

"HAVA VE DENİZ YOLLARINDAKİ BİRÇOK SEFER İPTAL EDİLDİ"

Alınan ihbarlara AFAD, itfaiye, 112 acil sağlık ekipleri müdahale etmiş olup, fırtınaya bağlı olarak meydana gelen olaylarda bir vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Öte yandan fırtına nedeniyle; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatılmış, saat 17.00 itibariyle ise gemi trafiğine yeniden açılmıştır. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) tüm seferleri ile Şehir Hatları işletmesine bağlı tüm seferler iptal edilmiştir. İstanbul Havalimanı'nda 32'si iç hat, 32'si ise dışa hat olmak üzere toplam 64 sefer; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 31 iç hat, 2 dış hat olmak üzere toplam 33 sefer iptal edilmiştir. Fırtına nedeniyle Tuzla'da 37, Pendik'te 7 ve Kartal'da 1 olmak üzere toplam 45 tekne zarar görmüştür" ifadeleri kullanıldı.