Emekliler isyanda... Milyonlarca emeklinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle belli olmuştu. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 12,19 zam alacağı ortaya çıkmıtşı. Hesaplamayla en düşük emekli maaşı 18 bin 938 TL'ye yükselecek.

Geçinemeyen milyonlarca emekli rakama isyan ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in en düşük emekli maaşı için bir araya geleceği duyurulmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli maaşına ek zam için topu TBMM'ye atarak, "TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak." demişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemeyle ilgili ''Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu. Dolayısıyla takdir Meclis'imizde" demiş ve topu Meclis'e atmıştı.

ERDURSUN MASADAKİ RAKAMI DUYURDU

Dünya Gazetesi'ne konu ile ilgili açıklamalar yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Masadaki bir diğer seçenek de, en düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesine çıkarılması. Nihai karar, hükümet yetkililerinin yapacağı değerlendirme ve toplantıların ardından netleşecek" dedi.