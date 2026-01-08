Doğu Karadeniz sahilini takip eden Kaçkar Dağları'nda tırmanış yapan Türk dağcılar, 1972 yılında bölgeye gelen İtalyan dağcıların konserve kutusuna bıraktığı notu keşfetti.
Konserve kutusunda saklı 54 yıllık Türk sırrı: Kaçkar zirvesinden İtalyan ekibinden geleceğe yazılmış mektup
Türk dağcılar, Kaçkar Dağları'nda 54 yıl önce İtalyan ekibin bıraktığı zirve notunu buldu. "Not oraya bırakıldığında hayatta değildik" diyen ekip, tarihi konserve kutusunu Doğu Karadeniz'de kurulacak dağcılık müzesinde sergileyecek.
CAMADAN Dağcılık ve Kış Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Metin Çolak ile üyeler Hakan Demirci, Adem Şahin, Musa Kesimal ve Ercüment Gümüş, yaklaşık 1,5 ay önce Kaçkar Dağları'na tırmanış düzenledi.
Dağcılar, tırmanış sırasında 'zirve babası' olarak bilinen ve genellikle dağcıların ziyaretini işaret etmek için inşa ettikleri baca şeklindeki yapıyı fark etti.
Üzerinde taş olan teneke konserve kutusunu gören ekip, içindeki poşete sarılı kağıtta "20-8-72, Spedizione CAI Pordenone Italy, Quota 3510, Enzo Laconca, Giovanni Martin" yazılı notla karşılaştı.
Tarih, adres ve isimlerin bulunduğu not üzerine araştırma yapan grup, dağcıların Club Alpino Italiano üyesi olduğunu öğrendi.
Kulüp Başkanı Metin Çolak ve üyeler, sosyal medya üzerinden kulübe ulaşarak notun 1972'de bölgeye gelen, yaşları 23-32 arasında değişen Alleris Pizzur, Sisto Degan, Enzo Laconca, Gianni Martin ve Ezio Migotto adlı dağcılara ait olduğunu tespit etti.
Metin Çolak, tırmandıkları bölgenin pek bilinmeyen bir konum olduğunu belirtti.
İtalyan dağcıların 54 yıl önce aynı noktada bulunmasına çok şaşırdıklarını söyleyen Çolak, "Atalanı isimli bir dağımız ve 3 bin 428 metre yükseklikte. Kaçkarların tam ortasında müstakil bir zirve, harika bir lokasyona sahip.
Buraya kulübümüzden 5 sporcu arkadaşımızla faaliyet yaptık. Zirveye geldiğimiz zaman 'zirve babası' diyoruz. Açtığımızda bir konserve kutusunu ters çevrilmiş vaziyette bulduk. İçini açtığımızda da içinden bir not çıktı. Notun üzerinde 1972 yılında İtalyan dağcıların isimleri yazılarak tarih atılmıştı." diye konuştu.
"NOT ORAYA BIRAKILDIĞINA HAYATTA DEĞİLDİK"
Çolak, notu bulduklarında büyük heyecan yaşadıklarını belirterek, "Aslında o an zaman mefhumu ortadan kayboldu sanki. Bizden önce orada onlar varmış gibi. Halbuki o gün oraya çıkan 5 arkadaştan hiçbirimiz, bu not oraya bırakıldığında hayatta değildik, müthiş bir şey." dedi.
Doğu Karadeniz'in dağcılık için son derece uygun olduğunu vurgulayan Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İtalyan dostlarımız buraya 54 yıl önce çıkmışlardı. Yaptığımız araştırmalarda onlardan önce 1969 yılında Çekoslovak ekibinin tırmanış yaptığı bilgisine ulaştık. Harika bir duygu. Orada sizden önce başka dağcıların gelip bu notu size yazması, geleceğe yazılmış bir mektup gibi. Biz bu kutuyu ve notu saklıyoruz.
Kulüp olarak, Doğu Karadeniz'de dağcılık müzesi gerçekleştirme hayalimiz var. Bu not ve kutuyu da orada sergileyeceğiz nasip olursa."
Kulüp üyelerinden Hakan Demirci de notu bulduktan sonra İtalyan dağcılık kulübüyle sosyal medya üzerinden iletişime geçtiklerini belirtti.
Durumu anlattıklarında karşı tarafın şaşırdığını ifade eden Demirci, şunları kaydetti:
"Bulduğumuz not ve kavanozun fotoğraflarını mail adreslerine gönderdik. Yaklaşık 2-3 hafta sonra bize dönüş yapıldı. Kendilerinin sosyal medya sorumlularıyla iletişime geçtik. Bunun çok önemli olduğunu ve haberleştirmek istediklerini söylediler.
Bizim fikirlerimizi, ne hissettiğimizi sordular. Kendileri de oraya çıkan kişilerden birine ulaşıp haber yapmışlar. Bu anlamda bizim için çok anlamlı bir şey olduğunu fark ettik. Onların yaklaşımı da güzel oldu. Şu anda iyi bir iletişimimiz var."
Demirci, bölgede dağcılık müzesi kurma planları olduğunu, kutu ve notu burada sergilemek istediklerini söyleyerek, "Bununla alakalı müze kurulursa bu parçanın da sahibi olarak onlarda açılışa gelmek istediklerini bize ilettiler. Onun dışında o senelerde dağcılık yapıp buraya gelmek isteyen kişiler olursa onlarla iletişime geçeceğiz." ifadelerini kullandı.