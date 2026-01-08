Lizbon Batı Bölge Mahkemesi tarafından yayınlanan iflas beyanı açıklamasına göre, Mafra belediyesinde bulunan bir et endüstrisi olan Sicasal, Banco Comercial Portugu ês'in talebi üzerine iflas ilan edildi.

Jorge Calvete'yi iflas yöneticisi olarak atanırken, 4 Mart'ta alacaklılar toplantısı planladı.

Lusa haber ajansı ile temasa geçen iflas yöneticisi, "Sicasal 'ın üretiminin durma noktasında olduğunu, ancak onu yeniden etkinleştirmek için bir kurtarma planı sunma niyeti olduğunu ve birimi kapatmamanın her türlü çıkarı olduğunu” ifadelerini kullandı.

Jorge Calvete, şirkette “birkaç ilgili yatırımcı” olduğunu doğruladı.

SİCASAL’IN TARİHİ

Sicasal, 1968'de şu anki yöneticisi Álvaro Santos Silva tarafından kuruldu. 2011 yılında bir yangın üretim alanının bir kısmını tahrip etti, ancak şirket küllerden yükselmeyi ve o sırada sahip olduğu 700 işçinin işini güvence altına almayı başardı. Yangını takip eden iki yıl içinde, sadece yanmış alanı restore etmek için değil, aynı zamanda genişletmek için yaklaşık 15 milyon Euro yatırım yaptı.