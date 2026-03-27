Türkiye Kano Federasyonu tarafından Munzur Çayı’nın Mavi Köprü mevkisinde düzenlenen organizasyona, 10 ilden 18 kulüp ve 300 sporcu katılım sağladı.

Görsel açıdan renkli anlara sahne olan etkinliğin ilk gününde sporcular, sprint ve head to head (H2H) kategorilerinde zamana karşı mücadele etti.

Yarışmacılar, 500 metrelik parkurda yer alan engelleri aşarak inişlerini gerçekleştirdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl de müsabakaları yerinde takip etti.

Aygöl, gazetecilere yaptığı değerlendirmede Munzur Çayı’nın Türkiye’nin en özel doğal parkurlarından biri olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl da kentte Türkiye Rafting Şampiyonası’nın organize edildiğini anımsatan Aygöl, bu yılki yarışların ilk ayağı ile milli takım seçmelerinin Tunceli’de başlatıldığını belirtti. Farklı illerden gelen kulüp ve sporcuların yoğun katılım gösterdiğini aktaran Aygöl, organizasyonun elverişli hava koşulları ve uygun parkurda gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Munzur Çayı’nın uzunluğu ve zorluk derecesiyle Türkiye’nin öne çıkan parkurlarından biri olduğuna dikkat çeken Aygöl, tüm sporculara başarı temennisinde bulundu.

Yarışmaları ayrıca İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse ve çok sayıda vatandaş izledi.