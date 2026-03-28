MSB, Rusya-Ukrayna savaştan sonra Karadeniz’de yürütülen keşif ve gözetleme faaliyetlerinde 275 şüpheli cismin tespit edildiğini, bunların SAS timlerince imha edildiğini duyurdu.

MSB, T insansız araçlarla saldırılar üzerine iki savaş gemisinin Karadeniz'de görev aldığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Türk işletmeli bir petrol tankerine insansız hava aracı ve insansız deniz aracı ile saldırı düzenlenmişti. Bakanlık açıklamasına göre, Karadeniz'de ise iki fırkateyn görevlendirildi.

275 ŞÜPHELİ CİSİM TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Karadeniz’de gerçekleştirilen harekât ve keşif-gözetleme faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık, bugüne kadar 275 şüpheli cismin tespit edildiğini, bu cisimlerin Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, savaş sırasında Karadeniz’de ortaya çıkan sürüklenen mayın tehlikesine karşı 11 Ocak 2024’te İstanbul’da Türkiye öncülüğünde, Romanya ve Bulgaristan’ın katılımıyla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakat Muhtırası imzalandı. Görev grubunun aktivasyon süreci ise 2 Temmuz 2024’te başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da savaşın başlamasının ardından 26 Mart 2022’den itibaren keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın, İDA, İHA ile buluntu mühimmatların etkisiz hâle getirilmesi görevlerini yürütmeye başladı.

Bu kapsamda Karadeniz Uyumu Harekâtı’nda 2 fırkateyn, 1 denizaltı, 1 karakol gemisi, 1 deniz karakol uçağı, 1 helikopter ve 1 İHA görev yapıyor. Mayın gözetleme faaliyetlerinde ise 2 mayın avlama gemisi, 1 hücumbot, 3 helikopter, 1 SAS timi ve 1 İHA kullanılıyor.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, bugüne kadar yürütülen faaliyetlerde toplam 28 bin 150 saat seyir yapıldı. Deniz karakol uçakları, helikopterler ve İHA’lar da 1554 sorti gerçekleştirdi. Bu uçuşların toplam süresi 7 bin 711 saate ulaştı.

2 FIRKATEYN DAHA KARADENİZ'DE GÖREVLENDİRİLDİ

Tespit edilen 275 şüpheli cismin 10’unun mayın, 8’inin kamikaze İHA, 11’inin ise kamikaze İDA olduğu belirlendi. Teşhis edilen bu cisimlerin tamamı SAS timlerince imha edildi.

Açıklamada, Karadeniz’de deniz ve hava resminin daha etkin izlenmesi, kimliği belirsiz hava temasları ile İHA ve İDA’ların gerektiğinde etkisiz hâle getirilmesi amacıyla 17 Aralık 2025’ten itibaren ek tedbirler alındığı da belirtildi. Bu çerçevede Cengiz Topel/Kocaeli Meydanı’na 3 TB-2 İHA konuşlandırıldı, Karadeniz’de ise 2 fırkateyn daha görevlendirildi.

Hâlen Karadeniz’de haftada 4 sorti deniz karakol uçuşu ile 4 sorti İHA uçuşu yapılıyor. Helikopterlerle de mayın gözetleme faaliyetleri sürdürülüyor.

Bakanlık, söz konusu çalışmaların Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile sivil denizcilik alanındaki kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü bildirdi.

Ayrıca Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin Batı Karadeniz’de yürüttüğü istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetleriyle de yakın eş güdüm sağlandığı belirtildi. Batı Karadeniz’deki sondaj ve araştırma gemileri ile bu gemilere destek veren unsurların bulunduğu bölgelerde keşif ve gözetleme faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.