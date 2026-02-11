Türkiye, enerji alanındaki küresel ortaklık zincirine bir yenisini daha ekledi. Chevron ve Exxon Mobil sonrası İngiliz enerji devi BP ile de doğal gaz ve petrol arama/üretim anlaşması imzalanacak.

Blooomberg'ten Fırat Kozok tarafından yapılan habere göre; BP ile Türkiye arasında doğal gaz ve petrol arama/üretim alanında yeni bir iş birliği anlaşmasına adım atacak.

Enerji alanındaki küresel ortaklıklarını genişletmeye devam eden Türkiye, İngiliz enerji deviyle yarın resmi imzaları atacağı iddia edildi.

ORTAK ÇALIŞMA MODELİ OLACAK

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla ABD’li enerji şirketi Chevron ile dünya genelinde petrol ve doğal gaz arama anlaşması imzalanmıştı.

Exxon Mobil ile de benzer nitelikte bir iş birliği yapılmıştı.

BP ile yapılacak yeni anlaşmanın, sismik araştırmalar ve sondaj operasyonlarında ortak çalışma modelini içereceği belirtiliyor.