Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(MB), bu hafta 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıklayacak. Merkez Bankası’nın bu haftaki enflasyon tahminin revize etmesi bekleniyor.

ENFLASYON SEKTEYE UĞRAYABİLİR

Açlık sınırının 30 bin TL'ye dayandığı ortamda ne asgari ücretli ne de emekli aldıkları maaş ile geçinemiyor. Enflasyon ile mücadele ise dış basın Reuters'un derdi oldu.

Reuters'ta yer alan habere göre; Türkiye’de enflasyonla mücadele yeniden sekteye uğrama riski taşıyor.

Analistlerin verilerinde bankanın önümüzdeki aylarda faiz indirimlerini yavaşlatabileceğini veya geçici olarak durdurabileceğini tahmin ediyor.

Ocak ayında aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, dezenflasyon sürecini zorlaştıracağı aktarılıyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLASI

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini mevcut yüzde 13–19 aralığından yaklaşık yüzde 23’e seviyelerine artıracağı belirtiliyor.

Bankanın 2026 sonu için ara hedef olan yüzde 16 seviyesini yukarı çekme ihtimali de bulunuyor.

Enflasyondaki yükselişte gıda, içecek ve yıl başı fiyat ayarlamalarının etkili olduğu aktarılıyor. Analistler, mart ayındaki faiz toplantısında faiz indirimlerine ara verilmesinin olası olduğunu belirtiyor.