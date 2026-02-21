Türk yapımı savaş gemileri, dünya genelinde artan talep ile dikkat çekiyor. Malezya, Ukrayna, Pakistan, Portekiz ve Romanya gibi ülkeler, Türk yapımı savaş gemilerini envanterlerine katmak için sözleşmeler imzaladı. Son olarak ABD’nin de Türkiye’nin inşa ettiği Milgem sınıfı gemilerle ilgilendiği bildirildi. Middle East Eye haberine göre ABD, Çin ile deniz gücü rekabetinde yeni gemiler inşa etmek için ortak arayışında Türkiye ile görüşmeler yürütüyor.

ABD’NİN TÜRKİYE’YE YÖNELMESİNİN NEDENİ

ABD, Milgem projesi kapsamında Türkiye’nin inşa ettiği fırkateyn, hücum bot, korvet ve karakol gemilerinde elde ettiği tecrübeyi yakından inceliyor. Türkiye’de üretilen gemiler, uygun maliyetleri ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkıyor. 2010’lu yıllarda ABD’nin Zoomvolt sınıfı füze muhriplerini üretme planları, maliyetin artması nedeniyle yalnızca 3 gemi ile sınırlı kaldı. Constellation ve Frem sınıfı projeleri de yüksek maliyet nedeniyle ertelendi.

Türkiye ise Milgem ve TF-2000 projeleri kapsamında istif sınıfı fırkateynler, Hisar sınıfı hafif korvetler ve hava savunma muhripleri inşa ederek donanmasını güçlendiriyor. İstif sınıfı fırkateynlerden TCG İstanbul hizmete girerken, diğer gemilerin deniz testleri devam ediyor. Boyut olarak daha küçük olmasına rağmen, maliyeti Constellation sınıfının yarısı seviyesinde. Türkiye, 40’a yakın gemi inşa ederek Çin’den sonra en fazla savaş gemisi üreten ülkeler arasında yer alıyor.

TÜRK GEMİLERİNE ULUSLARARASI TALEP

Türk savaş gemileri sadece ABD’nin ilgisini çekmiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Katar merkezli Barzan Holdings ile iki adet istif sınıfı fırkateyn inşası için mutabakat imzalandığını açıkladı. Bunun yanında Romanya, TCG Akhisar’ı 225 milyon euroya satın alarak Karadeniz’deki deniz gücünü güçlendirdi. Pakistan donanması 4 adet Babil sınıfı korvet alırken, Ukrayna 2 adet korvet sipariş etti. Malezya ise 3 adet Ada sınıfı korvet için sözleşme imzaladı. Portekiz için de Türkiye iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisi inşa ediyor.

Türkmenistan’a daha önce bir adet korvet ihraç eden Türkiye, Katar ve Nijerya gibi ülkeler için de hücum bot platformları üretiyor. Bazı gemilerde tamamen Türk yapımı silah ve elektronik sistemler kullanılırken, bazı müşteriler kendi sistemlerini entegre etmeyi tercih ediyor.

Türkiye, uygun maliyeti, gemi inşa konusundaki tecrübesi ve hızlı üretim kapasitesiyle savaş gemisi pazarında öne çıkarken, ABD ve Avrupa ülkeleri ile işbirliği seçeneklerini değerlendiriyor.