İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nde giderek ağırlaşan koşullara karşı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden ortak çağrı yapıldı.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak açıklamada insani yardımın önündeki engellerin kaldırılması ve Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde de açılması istendi.

Yapılan ortak açıklamada, Gazze’deki insani tablonun; şiddetli yağışlar, fırtınalar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle daha da ağırlaştığı vurgulandı.

İnsani yardımların bölgeye yeterli düzeyde ulaştırılamaması, temel yaşam ihtiyaçlarında yaşanan ciddi eksiklikler ile geçici barınma için gerekli malzemelerin girişindeki yavaşlık, kaygı verici unsurlar arasında gösterildi.

Gazze'de yaklaşık 1.9 milyon kişinin yetersiz barınaklarda hayat mücadelesi verdiğine dikkat çekilen açıklamada mevcut koşulların kırılganlığı vurgulandı.

"Bakanlar, Gazze Şeridi'ndeki insani müdahalede üstlendikleri asli rol göz önünde bulundurularak; İsrail'den, BM ve uluslararası STK'lerin Gazze ve Batı Şeria'da kesintisiz, öngörülebilir ve kısıtlamasız bir şekilde faaliyet gösterebilmelerini sağlamasını talep etmişlerdir." ifadesi kullanılarak, bu kuruluşların faaliyet kabiliyetlerini engellemeye yönelik her türlü girişimin kabul edilemez olduğunun altı çizildi.