Erinç Sağkan, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Sağkan, "Yargı eliyle siyaset dizayn ediliyor" derken, yargılama süreçlerinde masumiyet karinesinin tamamen çiğnendiğini ifade etti.

Sağkan'ın açıklamaları şöyle:

Sayın Özel'e bir dayanışma ziyaretinde bulunduk. Türkiye maalesef hukuk devleti ilkesinden hızla uzaklaşılan bir dönem geçiriyor. Hukukun üstünlüğü ilkesi ne yazık ki üstünlerin hukukuna dönüştü. AYM kararlarının, AİHM Kararlarının uygulanmaması Türkiye'yi hukuktan uzaklaştırmıştır. Seçme ve seçilme hakkını ihlal eden yargısal uygulamalar, lekelenmeme hakkının topyekun ihlali, kişilerin etkin pişmanlığa zorlandığı ve adil yargılanma ihlalleri gibi olumsuz bir tablonun içerisindeyiz.

Bu tablo ne yazık ki yargı eliyle siyasetin dizaynn edilme çabasını göstermekte ve hukuka olan güveni yok etmektedir. Maalesef yargının hak ve özgürlükleri sınırlandırdığı bir iklim içerisinde yaşıyoruz. Kurucu irade olan CHP'ye yargı eliyle müdahale ediyor.

Bu partinin sçeilmiş delegelerinin kendi oylarıyla belirledikleri genel başkanları yargı eliyle başkaları belirliyor. Bu çok partili hayatın sonu demektir. Cumhuriyete inanan herkesin buna karşı çıkması temel sorumluluğudur.