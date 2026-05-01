Türkiye, yoksullukta liderliği hiçbir Avrupa ülkesine kaptırmadı. Türkiye'yi yüzde 29 ile Bulgaristan, yüzde 27,5 ile Yunanistan ve yüzde 27,4 ile Romanya izledi.

En düşük oranlar ise yüzde 11,5 ile Çek Cumhuriyeti, yüzde 15 ile Polonya ve yüzde 15,5 ile Slovenya'da ölçüldü.

AB genelinde yoksulluk veya sosyal dışlanma riski oranı yüzde 20,9 seviyesinde kaydedilirken, toplam yoksul sayısı 92,7 milyon olarak belirlendi.

TÜRKİYE'DE TABLO AĞIRLAŞIYOR

Nefes'in aktardığı verilere göre Türkiye'de geniş kesimler yoksulluk, ciddi maddi yoksunluk ve düşük iş yoğunluğu gibi çoklu risklerle karşı karşıya kalıyor ve bireyler en az bir temel risk unsurunu taşıyor.

2024 yılı verilerinde Avrupa Birliği ülkelerinde risk altındaki kişi sayısı 93,3 milyon iken, yeni veriler bu sayının 600 bin kişi azaldığını ortaya koydu. Türkiye ise 25 milyon 32 bin kişi ile toplam yoksul sayısında birinci sıraya yerleşti. Türkiye'yi 17,5 milyon ile Almanya, 13,8 milyon ile Fransa takip etti. En düşük yoksul sayıları ise 109 bin kişi ile Malta, 123 bin ile Lüksemburg ve 167 bin kişi ile Kıbrıs Rum Kesimi'nde görüldü.

ÇALIŞAN VE EMEKLİ AÇLIĞA MAHKUM

Türkiye'de resmi verilere göre 2,8 milyon işsiz bulunuyor. Geniş tanımlı işsizlik ise 12,8 milyona ulaşıyor. Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki 25 milyonu aşkın nüfus içinde, 28.075 TL'lik asgari ücretle geçinmeye çalışanların sayısı yaklaşık 8 milyonu buluyor.

Yaklaşık 16,9 milyon emeklinin büyük bölümü asgari ücretin altında gelirle yaşamını sürdürüyor. 20 bin TL olan en düşük emekli aylığını alanların sayısı 4 milyonu aşarken, 61.890 TL seviyesindeki en düşük memur emekli aylığıyla geçinmeye çalışanların sayısının da 500 bin civarında olduğu öngörülüyor.

YOKSULLUK SINIRI DÖRT ASGARİ ÜCRETE ULAŞTI

Nisan ayında açlık sınırı 34.587 TL'ye çıkarak, 28.075 TL olan asgari ücreti 6.512 TL aştı ve asgari ücretin alım gücünde ciddi bir erime gerçekleşti. En düşük emekli aylığı dikkate alındığında ise açlık sınırı ile arasındaki fark 14.587 TL'ye ulaştı.

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gerekli aylık gıda harcaması 34.587 TL. Gıda harcamalarına kira, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel giderler eklendiğinde, bir hanenin insanca yaşayabilmesi için gerekli toplam gelir 112.661 TL'ye çıkıyor. Bu tutar, yoksulluk sınırının yaklaşık dört asgari ücrete denk geldiğini gösteriyor. Tek başına yaşayan bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 44.802 TL olarak belirlenirken, asgari ücretli bir çalışanın bütçesi nisan ayında 2.217 TL açık verdi.

MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 44'E DAYANDI

Nisan ayında gıda fiyatlarındaki yükseliş ivmesi devam etti. TÜRK-İŞ verilerine göre aylık gıda enflasyonu yüzde 5,47 oldu. Yılın ilk dört ayındaki artış yüzde 14,74'e ulaşırken, yıllık bazda mutfak enflasyonu yüzde 43,9 olarak hesaplandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi