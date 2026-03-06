YENİÇAĞ - Aykut METEHAN | ÖZEL HABER

Türker Ertürk, YENİÇAĞ Gazetesi'nden Aykut Metehan'a özel açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kürtler İran'da bir ayaklanma başlatmak istiyorsa başlatsınlar, bunu desteklerim" sözlerini değerlendiren Ertürk, Trump'ın batıda Kürtleri, Kuzey'de Azerbaycan'ı kullanacağını, ilk hedefin de Tebriz olduğunu ifade etti. Türkiye'nin savaşa "Turancılık" motivasyonuyla dahil edilmeye çalışıldığını belirten Ertürk, "Bu savaş artık küresel bir savaş olmak üzere" dedi.

Türker Ertürk'ün savaşa ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"Savaşın 7. günündeyiz. Savaş bölgesel hale geldi. Şuan 12 ülke savaşın içinde. Bu savaş büyümeye devam eder mi, eder. Savaş artık bölgenin dışına çıkmaya başladı."

"HAMANEY'İN ÖLÜSÜ DİRİSİNDEN DAHA ÇOK İŞ YAPTI"

Kelle koparma operasyonuyla başladılar. İran'ın siyasi ve askeri liderlerini yok ederek bir güç boşluğu yaratıp rejim değişikliği arzu ettiler. Savaş öncesi yine ülke içerisinde dış destekli 'mali kriz' eylemleri başlattılar. Sonra da Hameney'i öldürdüler. Hameney'in öldürülmesi işlerini kolaylaştıracak diye düşünüyorlardı. Ama bu böyle olmadı.

Hamaney'in ölüsü dirisinden daha çok milli birliği sağladı İran'da. Devrim muhafızları savaşa devam ve azim iradesi gösterdi. Şimdi ne yapmak istiyorlar? Psikolojik harekat yapıyorlar. Bu süre içinde askeri tesisleri, Devrim Muhafızları ve mahallelerdeki karakolları vuruyorlar. Çünkü ABD-İsrail güçleri bölgede bir iç ayaklanma istiyor. İç ayaklanmayı bastırabilecek tek güç bunlar. İnsanları sokağa döktüklerinde o isyanları bastıracak bir rejim gücü bırakmamak istiyorlar.

Bunu kurgulamışlar ama bu iş kolay değil. İran hala misilleme kabiliyetini sürdürüyor. Şuanda Hürmüz'ü kapattı. Trafik yüzde 80 durdu. Petrol ve doğal gaz arttı. İran böyle yaparak ABD'nin müttefiklerini de vurmaya çalışıyor.

"ÜLKENİN MEZHEPSEL FAY HATLARINA BÖLÜNMESİ İSTENİYOR"

Hamaney'in öldürülmesi direniş eksenini hareketlendirdi. Hatta direniş ekseninin de ötesinde Şia nüfusunun bulunduğu Afganistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Bahreyn... Çok geniş bir coğrafya. ABD ve İsrail çıkarları için tehdit olmaya başladılar. Şimdi ne planlıyorlar? Planladıkları rejim değişikliği, Pehlevi gibi Amerikan himayesi altına girebilecek isimleri istiyorlar. Bizimle işbirliği yapsın, ülke etnik ve mezhepsel fay hatlarından da parçalansının peşinde koşuyorlar.

"KÜRT DEVLETİ MOTİVASYONUYLA KÜRTLERİ KULLANABİLİRSİNİZ"

Bunu gerçekleştirmek için neye ihtiyaçları var? Kara harekatına ihtiyaçları var. İçeride bir kara harekatını Batılılarla mı yapmak istiyorlar? Hayır. Çünkü Trump'ın meşruiyeti yok, Kongre'den onay alamıyor. Uluslararası hukuku ihlal ediyor. Nüfusun yüzde 75'i buna karşı. Halkı buna karşı, bölge buna karşı. Böyle olduğu için kendi askerini gönderemez. Kimi gönderebilir? Vekil güçleri... Coğrafyaya baktığımızda, bölgede İran'a karşı kullanabileceği en kolay güç Kürtler. Çünkü İran'da varlar. Hemen yanında Irak'ta varlar, hatta Türkiye ve Suriye'de varlar. Yani çok uzun soluklu olarak bekledikleri, "bölgede bir Kürt devleti" motivasyonuyla İran'a karşı kullanır, savaştırabilir misiniz? Evet böyle bir altyapı var. Amerika şuan buna oynuyor.

"RADİKAL İSLAMCILAR, SELEFİLER VE IŞİD'İ AYAKLANDIRABİLİRSİN"

Kürtlerden başka kimi kullanabilirsiniz? Radikal İslamcıları kullanabilirsiniz. Sünni, selefi... Kim onlar? El Kaide ve IŞİD. Çünkü onlar Suriye coğrafyasında İsrail'e karşı tehdit olmadılar. Radikal İslam, Şia'ya karşı operasyonlar yaptılar. Direniş eksenine, Hizbullah'a operasyon yaptılar. İçeride Arap Alevilerine karşı operasyon yaptılar. Hem Irak'ta hem Suriye'de radikal İslamcılar, Selefiler veya IŞİD'i İran'a karşı kullanabilirsin.

"FÜZELERİN ARKASINDA MOSSAD VAR"

Ve başka kimi kullanabilirsiniz? Azerbaycan'ı kullanabilirsiniz. Hatta bakıyorum, Türkiye'ye ve Nahçıvan'a düşen füzeler... Bu açık bir provokasyon. Bu işin arkasında MOSSAD var.

"İLK HEDEF TEBRİZ"

Azerbaycan-İsrail ilişkileri çok iyi. Karabağ savaşında Azerbaycan'ı koşulsuz destekledi. İşte İsrail, Azerbaycan'ı tam da bu günler için destekledi. Onlar büyük planı biliyorlardı çünkü. Aliyev'in söylemleri gayet sert ve geri dönüşü olmayan sözler var. Belli ki bu işin içine İsrail'in ve Amerikalıların güçlerini de sokarlar. Ama ana güç Azerbaycan ordusu olur. Sınırdan öteye kimler var? Güney Azerbaycan var. Tebriz var. Hani derler ya ordular ilk hedefiniz Akdeniz diye. İlk hedefiniz Tebriz harekatı olabilir. Benim söylediklerim hayal ürünü mü? Hayır, her şey açık. Geride kalan 6 gündeki söylem ve eylemler, yığınaklar, psikolojik harekat gösteriyor ki Azerbaycan'ı kullanacaklar.

Başka kimi kullanabilirsin? Türkiye'yi kullanabilirsin. Ama Türkiye bir şekilde dengeleri sebebiyle bu hataya düşmez. Belki iktidar bu hataya düşebilir ama devletin içinde bu hatayı önleyecek mekanizmalar var (Muhalefet gibi). Peki nasıl olabilir bu Azerbaycan konusu? Veya Azerbaycan'a destek olabilme...

"SURİYE'DE OSMANLICILIK, İRAN'DA TURANCILIK"

Biliyorsunuz Suriye'ye girerken ne dediler bize? Güney'e doğru genişleyeceksiniz. Zaten Osmanlı toprağı falan... Öyle kandırdılar bizi ama gelişmeler o yönde olmadı. Şimdi neyle kandırıyorlar. Turancılık ile. Turan ile kandırmaya çalışıyorlar. İran'ın yüzde 40-45'i Türk. Sınırdan sonra gireceğiniz yerler Azerbaycan Türkleri. Şuanda bunun üzerinde uğraşıyorlar. Kuzey'de Azerbaycan, batıda Kürtler. Kuzey'de Azerbaycan takılır ve yardım isterse Türkiye ister istemez yardım etmek zorunda kalabilir. Bu da Türkiye'nin savaşa çekilmesi demektir.

"BİRİNCİ VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞLARINI GÖLGEDE BIRAKACAK"

Savaş artık bölgeselleşti. Bu savaş nereye doğru yayılacak? Azerbaycan, Türkiye... Orta Asya'ya, Doğu Akdeniz'e doğru yayılacak. Fransa geldi. İngiltere geldi. Güney Kıbrıs, Yunanistan var... Bu işin içine artık Avrupa da girecek biliyor musunuz?. Şuanda bölgesel bir savaş. Şuanda 12 ülke savaşın içinde. Savaş 8., 9. ve 10 günden itibaren yayılmaya başlayacak ve küresel bir savaş halini alabilecek gibi görünüyor. Bunu planlayanlar da bu savaşın büyümesini istiyor. bir taşla çok kuş vurmak istiyorlar. Ne demek bu? Çin'in "Kuşak Yol"unun önünü kesmek. 'Küresel Güney'e bir şekilde operasyon yapmak.

Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı, Avrupa merkezli bir paylaşım savaşıydı. Etrafa yayıldı ama savaş Avrupa merkezliydi. Şimdi birinci ve ikinci dünya savaşlarını gölgede bırakabilecek bir küreselleşme emaresi var.

İKTİDAR, MEŞRUİYETİNİ ABD'DEN ALIYOR

Türkiye'deki açılım sürecinin arkasında ABD var. İktidar gücünü de meşruiyetini de ABD'den alıyor. İktidara Osmanlıcılık vadedilerek, Turancılık vadedilerek; ulus devlet kimliğinden vazgeçmesi ve çok dinli, çok mezhepli, gevşek bir feodal sistem sunuyorlar. Umalım ki iktidarın iştahı buna daha fazla kabarmasın.

"TRUMP'A AZİL SÜRECİ BAŞLATILABİLİRDİ"

Bu işin önü nasıl kesilebilir? Trump'a azil süreci başlatılabilirdi. Çünkü gayrimeşru bir savaşı başlatmış olması, İsrail'in peşine takılmış olması, ülkesinin güvenlik meselesi olmamasına rağmen halkının ezici çoğunluğu savaşa karşı olmasına rağmen bu savaşa girmesi sebebiyle azil süreci başlatılabilir. Ama baktığınız zaman Hristiyan-Siyonist ağırlıklı bir yönetim, Kongre Yahudi kuşatması altında. Bu süreçte böyle bir karar çıkmaz.