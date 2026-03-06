Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
İstanbul 11°
Dünyanın en iyi 50 şehri ortaya çıktı: Türkiye'den yalnızca bir il var

Dünyanın en iyi 50 şehri ortaya çıktı: Türkiye'den yalnızca bir il var

Avustralya merkezli Compare the Market, 50 küresel merkezi aile yaşam standartlarına göre puanlayarak dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralaması yaptı. Sıralamada Türkiye’den İstanbul’da yer alıyor.

Baran Yalçın
Avustralya merkezli Compare the Market, yaptığı araştırma kapsamında dünyanın en yaşanabilir 50 şehrini sıraladı.

Bu endeks güvenlik, eğitim harcamaları, yeşil alan oranı ve yaşam maliyeti gibi dokuz kriter üzerinden ebeveynler için en avantajlı bölgeleri belirliyor.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralamasında listenin zirvesinde Avustralya yer aldı.

ZİRVE AVUSTRALYA VE AVRUPA'NIN

Listenin ilk sırasına Brisbane yerleşti. Brisbane'i sırasıyla Londra, Auckland ve Helsinki takip ediyor. İlk 10 içerisine girmeyi başaran tek Asya şehri ise Seul oldu.

TÜRKİYE'DEN SADECE İSTANBUL VAR

Küresel endekste 50 şehir arasında gerçekleştirilen değerlendirmede İstanbul, listenin son bölümlerinde bulunuyor. 45. sırada yer alan İstanbul; Johannesburg, Bogota ve Mexico City gibi şehirlerle benzer bantta değerlendirildi.

Özellikle dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti ve çocuk dostu etkinlik sayısı, şehirlerin genel puanını doğrudan etkiledi.

İşte Compare the Market verilerine göre, çocuk yetiştirmek için dünyanın en iyi 50 şehri...

1- Brisbane, Avustralya

2- Londra, Birleşik Krallık

3- Auckland, Yeni Zelanda

4- Helsinki, Finlandiya

5- Sidney, Avustralya

6- Perth, Avustralya

7- Melbourne, Avustralya

8- Stockholm, İsveç

9- Berlin, Almanya

10- Seul, Güney Kore11- Paris, Fransa

12- Yeni Delhi, Hindistan

13- Prag, Çek Cumhuriyeti

14- Kopenhag, Danimarka

15- Barselona, İspanya

16- Lizbon, Portekiz

17- Wellington, Yeni Zelanda

18- Roma, İtalya

19- Viyana, Avusturya

20- Madrid, İspanya

21- Manchester, Birleşik Krallık

22- Tokyo, Japonya

23- Brüksel, Belçika

24- Amsterdam, Hollanda

25- Münih, Almanya

26- Santiago, Şili

27- Mumbai, Hindistan

28- New York, ABD

29- Toronto, Kanada

30- Rio de Janeiro, Brezilya

31- Montreal, Kanada

32- Osaka, Japonya

33- Chicago, ABD

34- Dallas, ABD

35- Frankfurt, Almanya

36- São Paulo, Brezilya

37- Zürih, İsviçre

38- San Francisco, ABD

39- Milano, İtalya

40- Houston, ABD

41- Johannesburg, Güney Afrika

42- Washington, D.C., ABD

43- Bogotá, Kolombiya

44- Los Angeles, ABD

45- İstanbul, Türkiye

46- Cape Town, Güney Afrika

47- Buenos Aires, Arjantin

48- Phoenix, ABD

49- Durban, Güney Afrika

50- Meksiko, Meksika

Kaynak: Haber Merkezi
