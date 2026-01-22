Türkiye uzun yıllardır Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsündedir. Türk vatandaşları açısından bu durum, AB üyeliğiyle birlikte bugün AB vatandaşları için geçerli olan aynı kurallara ve fırsatlara erişim anlamına gelir. Asıl ilgi de bu fırsatlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Günümüzde Avrupa’ya yapılan neredeyse her seyahat vize gerektirir; eğitim planları bürokratik prosedürlere takılır; AB ile iş yapmak ise çoğu zaman izinlere ve süre sınırlamalarına bağlıdır. Türkiye’nin AB’ye katılmasıyla birlikte bu düzenleyici çerçeve değişecektir.

TÜRK VATANDAŞLARI NE KAZANIR

En görünür sonuç nettir: geçici statülere sürekli bağlı olma durumu ortadan kalkar. AB ülkelerinde bulunma ve yaşama hakkı, vizeler, uzatmalar ve ayrı izinlerle her seferinde yeniden kanıtlanması gereken bir ayrıcalık olmaktan çıkar; vatandaşlığa dayalı temel bir hak haline gelir.

Bu durum, yaşamın temel alanlarını doğrudan etkiler:

• Avrupa içinde seyahat:

AB ülkeleri arasında seyahat etmek çok daha kolay olur: her seferinde vize sürecinden geçmeye gerek kalmaz, tarihleri randevu ve değerlendirme sürelerine göre ayarlama zorunluluğu ortadan kalkar; belge kaynaklı seyahat iptali riskleri azalır.

• Uzun süreli ikamet ve taşınma:

Seçilen bir AB ülkesinde sürekli statü uzatmaları olmadan yaşamak mümkün olur; ülke veya adres değişikliklerinde ve temel yerel işlemlerde bürokrasi önemli ölçüde azalır.

• Çalışma ve kariyer:

AB iş gücü piyasasına doğrudan erişim sağlanır: ayrı bir çalışma izni olmadan, ikamet hakkını tek bir işverene bağlamaksızın, Birlik içindeki herhangi bir ülkede iş aramak mümkün hale gelir.

• Avrupa ile iş yapmak:

AB içinde projelere başlamak kolaylaşır: şirket kuruluşu, şube açılması, sözleşmelerin imzalanması, ihalelere katılım ve iş ortaklarıyla çalışma, tek pazar çerçevesinde ve daha net, uyumlu kurallar altında yürütülür.

• Bankacılık ve uyum (compliance):

İstikrarlı bir statü, standart bankacılık işlemlerini kolaylaştırır: hesap açılışı, müşteri tanıma süreçleri (KYC), adres doğrulaması ve finansal ürünler ile hizmetlere erişim daha sorunsuz hale gelir.

• Eğitim:

AB vatandaşları için geçerli kurallar çerçevesinde eğitim alma imkânı doğar: bazı ülkelerde devlet üniversitelerinin maliyetleri daha düşüktür ve program seçenekleri daha geniştir; diplomalar ve mesleki yeterlilikler AB içinde daha kolay kullanılabilir.

• Sağlık hizmetleri ve sigorta:

Yaşanılan ülkede sigorta sistemlerine dâhil olmak ve sağlık hizmetlerine erişmek kolaylaşır; sağlık altyapısından yararlanma koşulları daha açık ve öngörülebilir hale gelir.

• Gündelik belgeler ve işlemler:

Yabancılar için sıklıkla zorluk yaratan rutin konular daha hızlı çözülür: konut kiralama, hizmet bağlantıları, yerel belgelerin düzenlenmesi, sigortalar ve uzun vadeli sözleşmelerin yapılması.

• Haklar ve menfaatlerin korunması:

İş hayatında ve günlük yaşamda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda öngörülebilir hak koruma mekanizmaları devreye girer: net işe alım kuralları, temel standartlar ve hakları resmî yollarla savunma imkânı.

TÜRKİYE NEDEN AVRUPA PAZARI İÇİN ÖNEMLİDİR

Türkiye, Avrupa ekonomisi içinde hâlihazırda önemli bir konuma sahiptir. Büyük bir üretim ve ihracat merkezi olmasının yanı sıra güçlü bir tüketici pazarıdır ve Avrupa ile komşu bölgeler arasında kilit bir lojistik geçiş noktasıdır. AB’de kullanılan pek çok ürün, parça ve hizmet, Türk tedarik zincirleri üzerinden geçmektedir. AB üyeliğiyle birlikte bu bağ, ticaret ve iş birliği açısından ortak kurallar, standartlar ve daha öngörülebilir koşullar çerçevesinde işleyen AB’nin “iç” sisteminin bir parçası hâline gelir.

İş dünyası ve uzmanlar açısından bu durum somut değişiklikler anlamına gelir: AB içinde daha fazla iş ortaklığı ve sözleşme fırsatı, Birliğin farklı ülkelerinde projeleri daha kolay başlatma imkânı ve kuralların tek tip olması sayesinde uzun vadeli süreçleri daha sağlıklı planlayabilme. Avrupa’ya mal ve hizmet satan şirketler kadar, Avrupalı muhataplar ve bankalarla çalışan firmalar da bundan fayda sağlar; çünkü işleyiş, formalitelere daha az bağlı ve gereklilikler ile uyum kontrolleri açısından daha şeffaf hâle gelir.

AB AVANTAJLARINA KISA VADEDE NASIL ERİŞİLİR

Kurumsal değişimler hızlı gerçekleşmez. Avrupa’daki imkânlar pek çok kişi için şimdiden önem taşıdığı için, bazı Türk vatandaşları yalnızca uzun vadeli üyelik perspektifini değil, aynı zamanda kısa vadede uygulanabilir çözümleri de değerlendirmektedir. Bu kapsamda yasal seçeneklerden biri, AB ülkelerinden birinde uygulanan basitleştirilmiş bir devlet programı aracılığıyla AB pasaportu almaktır; bazı durumlarda süreç yaklaşık bir yıl sürebilmektedir.

Rompaso hukuk pratiğine göre Romanya, bu tür devlet programlarına somut bir örnek teşkil etmektedir. Romanya hukukunda, 21/1991 sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 10–11. maddelerinde düzenlenen özel bir prosedür bulunmaktadır: başvuru doğrudan yapılır ve belirlenen koşulların belgelendirilmesi hâlinde yetkili makam tarafından değerlendirilir. Bu yol, ülkede uzun süreli ikamete veya yıllara yayılan bir göçmenlik statüsüne dayanmaz; belirleyici unsur, dosyanın doğru şekilde hazırlanması ve usul şartlarına eksiksiz uyulmasıdır.

Uygulamada Romanya programı en hızlı seçeneklerden biri olarak kabul edilir: süreç genellikle 12 aydan itibaren tamamlanır ve bu sürenin ardından Avrupa belgesine sahip olan kişiler, bir AB vatandaşına tanınan imkânlardan tam anlamıyla yararlanabilir.