Konya’da 6-17 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde başarıyla sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığından millî unsurların yanı sıra ABD, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya'dan unsurların katılımıyla 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı."

Türk Silahlı Kuvvetleri, gök vatanımızdaki hakimiyeti sürdürmek için eğitim ve tatbikatlarına kararlılıkla devam ediyor.