Yeniçağ Gazetesi
17 Nisan 2026 Cuma
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte ÖTV'siz alınabilecek otomobil markaları ve fiyatları

Engelli vatandaşların otomobil erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen ÖTV muafiyetli otomobil alımına ilişkin düzenlemede köklü değişikliklere gidildi. İşte Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni karara göre ÖTV'siz alınabilecek otomobiller.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararla birlikte, hem hak sahibi kapsamı genişletildi hem de yerli üretimi destekleyecek yeni kriterler getirildi.

SÜRÜCÜ BELGESİ ALAMAYANLARA MÜJDE

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, ortopedik engelli bireylere yönelik oldu. Yapılan değişiklikle:

Engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ortopedik engelliler,

Engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı resmi raporla tespit edilenler de artık ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.

Bu adım, daha önce "kendi araç kullanamadığı" gerekçesiyle kapsam dışı kalan binlerce birey için yeni bir kapı araladı.

KRİTİK ŞART: YÜZDE 40 YERLİ ÜRETİM KATKISI

Düzenlemede otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren bir "yerlilik" şartı getirildi. Muafiyet kapsamında alınacak aracın en az yüzde 40 yerli üretim katkısına sahip olması gerekiyor.

Bu şartı sağlayan ve piyasada popüler olan modellerden bazıları şunlar:

Togg: T10X ve T10F

Fiat: Egea Sedan ve Egea Cross

Renault: Clio, Megane ve Duster

Toyota: Corolla ve C-HR

LİMİTLER VE SÜRELERDE YENİ KURALLAR

Yeni dönemde otomobil alımına dair mali ve zamansal sınırlar da yeniden çizildi:

ÜST DÜZEY LİMİTİ

Satın alınacak aracın tüm vergiler dahil satış fiyatı en fazla 2 milyon 873 bin 900 TL olabilecek.

KULLANIM SÜRESİ

ÖTV muafiyet hakkı artık 10 yılda bir kez kullanılabilecek.

SATIŞ YASAĞI

Yeni düzenleme ile alınan otomobil 10 yıl boyunca satılamayacak. Süre dolmadan satış yapılması halinde, tahsil edilmeyen ÖTV tutarı geri istenecek.

27 Aralık 2024 öncesinde alınan otomobiller için eski kural (5 yıl) geçerliliğini koruyor.

ÇİFTE VERGİ AVANTAJI

Düzenleme kapsamına giren vatandaşlar aldıkları otomobillerde sadece ÖTV'den değil, aynı zamanda Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutulacak. Bu sayede engelli bireylerin ulaşım maliyetlerinde kalıcı ve önemli bir rahatlama sağlanması hedefleniyor.

