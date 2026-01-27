Türk rap müziği, uluslararası platformlarda yeni bir başarıyla gündeme geldi. “Mortal Kombat” adlı albüm, Spotify’ın dünya çapındaki listelerinde zirveye çıkarak önemli bir ilke imza attı.

Cumhuriyet’in aktardığına göre albüm, global dinlenme listelerinde en üst sıraya yükselirken, Türk rap tarihinde nadir görülen bir uluslararası görünürlük yakaladı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan başarı, rap dinleyicileri arasında büyük heyecan yaratırken, bazı kullanıcılar bu gelişmeyi “Türk rap’in dünyaya açılması” olarak yorumladı.

Spotify listelerindeki bu çıkışın önümüzdeki günlerde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu olurken, albümün başarısı Türk müzik endüstrisinin küresel platformlardaki yerini yeniden tartışmaya açtı.